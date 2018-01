Colau veu «lògic» que el president de la Generalitat hagi d'estar a Catalunya

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va defensar que és «lògic» que qualsevol candidat que vulgui ser investit com a president de la Generalitat hagi d'estar a Catalunya, en referència al debat sobre si el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pot ser investit telemàticament.

«Qualsevol que opti a ser president de Catalunya el lògic és que estigui a Catalunya», va sentenciar en declaracions als mitjans abans de la cavalcada dels Tres Tombs, que es va celebrar ahir a Sant Andreu.

Colau va recalcar que és necessària «una legislatura normal» i un Govern que governi per a la ciutadania i que comenci a desencallar una situació de paràlisi institucional. Així, va assegurar que aquells que tenen la clau per formar Govern «tenen l'obligació i la responsabilitat de posar-se a la feina per fer un govern realista i possible que es posi a treballar immediatament».

Com a alcaldessa de Barcelona, Colau va insistir a mirar cap endavant després de «mesos molt durs» i creu que la ciutat no pot aturar-se, i que ha de contribuir també al desbloqueig de la situació política a Catalunya per donar un missatge de confiança i estabilitat.