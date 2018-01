Condemnen CDC per cobrar 6,6 milions en comissions il·legals a través del Palau de la Música

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha considerat provat que CDC va cobrar 6,6 milions d'euros en comissions irregulars a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagava en concepte de patrocinis però que arribaven al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública.

El tribunal condemna per aquests fets l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a 4 anys i cinc mesos de presó per un delicte de tràfic d'influències, segons la sentència feta pública aquest dilluns.

La sentència arriba vuit anys i mig després que els Mossos d'Esquadra irrompessin per primera vegada al Palau de la Música i després d'un judici que ha durat quatre mesos i mig amb 16 acusats i una cinquantena de sessions.



Com arribaven les comissions irregulars a Convergència

La sentència també recull el sistema a través del qual Ferrovial aconseguia adjudicació d'obra pública pagant comissions a CDC mitjançant el Palau. Millet i Montull van mediar per a l'establiment, el manteniment i el funcionament d'un sistema pel qual Ferrovial obtenia l'adjudicació de determinats concursos i licitació d'obra pública mitjançant el pagament de comissions a CDC.

Segons afirma el tribunal, Millet i Montull van pactar amb l'extresorer de CDC Carles Torrent que Ferrovial entregaria diners a CDC a canvi que aquesta garantís l'adjudicació d'un determinat volum econòmic d'obra pública de forma anual. El tribunal no exclou la participació d'altres persones de la formació que no han pogut ser completament identificades o de qui la seva responsabilitat penal ha quedat declarada prescrita.

Millet i Montull van contribuir a la creació d'aquest entramat i posteriorment, juntament amb Gemma Montull, "al seu desenvolupament, perfeccionament i manteniment". "Aquests van posar a disposició dels directius de Ferrovial i membres de CDC tota l'estructura econòmica del Palau de la Música, perquè aquests poguessin ocultar el pagament i cobrament, respectivament, de les comissions, sota la forma de patrocini els primers i sota la de convenis de col·laboració i pagament de factures per serveis no prestats per al Palau els segons", recull la sentència.

Es considera provat que la comissió que Ferrovial i CDC van pactar que pagaria la constructora era del 4% de l'import total de les adjudicacions obtingudes i que aquesta quantitat es repartiria entre CDC per una banda i Millet i Montull per l'altra, en un percentatge de 2,5% per al partit i 1,5% per als dos exmàxims dirigents del Palau. Al seu temps, Millet i Montull es repartien el percentatge que els corresponia en un 80% per al primer i un 20% per al segon. Aquest "acord criminal" es va mantenir ininterrompudament des d'abans del 1999 al 2009, cessant arran de l'entrada dels Mossos d'Esquadra al Palau de la Música.

Les comissions il·lícites pactades pels dirigents de Ferrovial acusats, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, amb Millet, Montull i els extresorers de CDC Carles Torrent i Daniel Osàcar, amb destinació al partit, es feia arribar a la formació de forma emmascarada, servint-se d'una estructura jurídico-financera del Palau que Millet, Montull i Gemma Montull posaven a la seva disposició.

La sentència conclou que, des de principis del 1999 i fins al juliol del 2009, el total de comissions satisfetes per Ferrovial a CDC va ascendir almenys a 6.676.105,58 euros. I el total de comissions satisfetes per Ferrovial a Millet i Montull per la seva "mediació" va ser almenys de 3.505.895,37 euros.