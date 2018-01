Un incendi al pàrquing de l'estació del TAV a Tarragona crema deu vehicles

Els Bombers van extingir un incendi a la matinada d'ahir al pàrquing de l'Estació del Camp de Tarragona del TAV, al municipi de la Secuita, que va cremar deu turismes i 200 metres quadrats de vegetació de l'entorn. No hi va haver ferits i a hores d'ara els Mossos n'estan investigant les causes. Els cotxes estacionats a la zona van quedar «totalment afectats» per l'incendi. Els Bombers van rebre l'avís poc abans de les sis de matí, i fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions que van estar treballant dues hores en l'extinció.