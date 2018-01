Els 11 milions de Ferrovial al Palau van acabar a CDC, Millet i Montull

La sentència de l'Audiència de Barcelona pel «cas Palau» considera dels 10,9 milions d'euros pagats per Ferrovial a l'entitat cultural en nou anys en concepte de patrocinis diversos, la pràctica totalitat van acabar a les arques de CDC o a les butxaques de Fèlix Millet i Jordi Montull. Així, uns 6,6 milions els va cobrar CDC a través de diverses vies, i uns 3,5 van ser per als dos exmàxims dirigents de l'entitat cultural en concepte de «mediació».



Aquests diners es pagaven a CDC normalment en efectiu, entregats per Millet o Montull, normalment aquest últim, a Carles Torrent i des del 2005 a Daniel Osàcar. Però l'arribada el 2003 de Gemma Montull a l'entitat, va «sofisticar» el sistema i es va passar paulatinament d'aquest sistema al pagament de factures a tercers per serveis no prestats al Palau sinó a CDC.



L'ex-directora financera del Palau de la Música Gemma Montull va expressar ahir la seva tristor per la sentència del cas Palau, que ha considerat «molt injusta». En declaracions als mitjans des de les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va explicar que els seus advocats estudiaran presentar un recurs perquè defensa que és innocent.