Condemnen CDC per cobrar 6,6 milions en comissions il·legals a través del Palau

L'Audiència de Barcelona ha considerat provat que Convergència (CDC) va cobrar 6,6 milions d'euros en comissions irregulars a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagava en concepte de patrocinis però que arribaven al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública. Condemnen la formació a retornar els diners i a l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, a 4 anys i 5 mesos de presó. Als dos exmàxims responsables del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull, a 9 anys i 8 mesos de presó i 7 anys i mig respectivament. Les principals conclusions de la sentència del «Cas Palau», coneguda ahir, són:

1 . El saqueig del Palau va ascendir a 23 milions destinats al benefici particular dels acusats i al pagament de comissions a CDC. Es desconeix el parador de 6 milions d'aquesta quantitat global.

2. Condemnat l´expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, a 9 anys i 8 mesos de presó i a una multa de 4 milions pel saqueig de la institució. El fiscal demanava 14 anys i nou mesos. Se´l considera autor d´un delicte continuat de malversació i apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsificació en document mercantil comesa per funcionari públic, delicte continuat de trànsit i un delicte de falsedat comptable, delicte continuat de tràfic d´influències, delicte de blanqueig de capitals i contra la Hisenda.



3. Condemnat l'exdirector del Palau, Jordi Montull, a 7 anys i 6 mesos de presó pels delictes de malversació de fons públics, en concurs medial amb delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per funcionari públic i delicte de falsedat comptable; tràfic d'influències; blanqueig de capitals; i delicte contra la Hisenda Pública. El fiscal demanava 10 anys i 10 mesos.

A Millet i Montull se'ls aplica els atenuants de confessió, disminució del dany i dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment, i se'ls condemna a abonar a les entitats del Palau 23 milions de manera conjunta i solidària.



4. Condemnada Gemma Montull a 4 anys, 6 mesos i 22 dies de presó per delicte continuat de malversació de cabals públics i apropiació indeguda en concurs medial amb delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per funcionari públic i falsedat comptable; delicte continuat de tràfic d'influències i delicte de blanqueig de capitals i 2.663.955 euros de multa.

Els tres principals acusats van pactar amb el fiscal i els va rebaixar les peticions inicials de condemnes de presó: per a Gemma Montull demanava 2 anys però si la condemna imposada pel tribunal esdevé en ferm, no podrà eludir l'ingrés efectiu a presó com volien amb l'acord.



5. Condemnat l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a 4 anys i 5 mesos de presó per delicte continuat de tràfic d'influències, delicte de blanqueig de capitals, en concurs medial amb delicte continuat de falsedat en document mercantil i delicte de falsedat comptable. Haurà de pagar una multa de 3.796.555,40 euros. El fiscal demanava 8 anys de presó.



6. Condemnada CDC pel cobrament de 6,6 milions d'euros en comissions il·lícites de Ferrovial a través del Palau a canvi d'obra pública, i s'acorda el decomís de la quantitat en concepte de guanys obtinguts en cometre un delicte de tràfic d'influències. Per aquests fets, s'ordena a Millet el decomís de 2,8 milions i a Montull de 700.000 euros.



7. Condemnats els exassessors fiscals del Palau: a Raimon Bergós a 2 anys de presó i una multa de 7.500 euros per un delicte de falsedat en document mercantil comesa per particular; a Santiago Llopart a 1 any i nou mesos de presó i 2.700 euros per delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per particular, i a Edmundo Quintana a vuit mesos de presó per un delicte contra la Hisenda Pública.

Als tres se'ls absol de l'acusació pels delictes de malversació de cabals públics i apropiació indeguda.



8. Absolts els exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elízaga de l'acusació de delicte societari d'administració deslleial i de tràfic d'influències, en haver prescrit els delictes que els atribuïen. Pels dos, el fiscal demanava 5 anys de presó. Amb tot, la sentència veu provat que del 1999 al 2009 Ferrovial va pagar a CDC 6,6 milions, més 3,5 a Millet i Montull, a canvi d'obtenir concessions d'obra pública.



9. Absolta l'exdirectora de patrocinis, màrqueting i publicitat del Palau Rosa Garicano. El fiscal demanava 3 anys i mig per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.



10. Condemnades les esposes de Millet, Marta Vallès, i de Montull, Mercedes Mir, a pagar respectivament 5,2 milions i 375.000 euros, com a partícips «a títol lucratiu» dins de l'espoli del Palau de la Música.



11. Les noces: El tribunal veu provat que Millet va pagar les noces de les seves filles Clara i Laila a càrrec del Palau i es van celebrar a la institució per import de 164.269 euros: 51.487 la de Clara i 112.782 la de Laila.



12. Condemna a tres exresponsables de les empreses New Letter, Mail Rent i Letter Graphic (Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz i Juan Antonio Menchén) a 1 any i 9 mesos de presó cadascun, per delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per particular, i a sengles multes de 2.700 euros.

13. Condemna als exresponsables de les empreses Altraforma, Miguel Giménez-Salines, i Hispart, Juan Manuel Parra, a 8 mesos de presó i multa de 900 euros per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comesa per particular.

14. Absolt el publicista Marc Martí de l'acusació de falsedat en document mercantil comesa per particular en haver prescrit els fets atribuïts.