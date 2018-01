ERC proposa que Roger Torrent sigui el president del Parlament

Els independentistes ja tenen candidat a presidir el Parlament. A menys de 24 hores per a que es constitueixi la cambra catalana, la secretària general d´ERC, Marta Rovira, ha reunit la permanent de la formació per proposar el diputat electe i fins ara portaveu adjunt a JxSí Roger Torrent com a candidat perquè sigui escollit aquest dimecres president del Parlament a l´inici de la sessió constitutiva de la cambra, i en virtut del pacte que tindrien les tres formacions sobiranistes.



La direcció d´Esquerra ha avalat la proposta de Rovira, que posteriorment ha reunit el grup parlamentari dels republicans per obtenir igualment el vistiplau dels diputats. Un cop han finalitzat aquestes dues reunions aquest dimarts a la tarda, la cúpula d´ERC tenia previst posar-se en contacte amb JxCat i la CUP per tal de comunicar-los la seva decisió i, si tot va com tenen acordat, que tots els partits independentistes donin suport a Torrent.







"Si obtinc la confiança majoritària de la cambra, serà un honor succeir en el càrrec Carme Forcadell, que ha defensat com ningú aquesta institució, i treballaré per poder estar a la seva alçada"

R. Torrent

Molt orgullós i agraït al meu partit @Esquerra_ERC que m'hagi fet confiança en proposar-me per presidir el #Parlament en aquests moments tan transcendentals. — Roger Torrent ?? (@rogertorrent11) January 16, 2018

Novè president del Parlament des del restabliment de la democràcia

Funcionament de la sessió constitutiva

Les reaccions a la proposta

Junqueras des de la presó:



Gràcies Roger pel teu compromís. Ets una persona jove, preparada i capaç de sumar complicitats. https://t.co/y2Yb0o0uWz — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) January 16, 2018

Molt content que en Roger Torrent (@RogerTorrent11) pugui ser el nou president del Parlament i que l´Alba Vergés (@AlbaVerges) estigui a la Mesa. Garantia de rigor, compromís i bona feina! Endavant, companys!! https://t.co/ullqqXine7 — Carles Mundó (@CarlesMundo) January 16, 2018

En un comunicat dels republicans,assegura que si obtè la confiança majoritària de la cambra,, que ha defensat com ningú aquesta institució, i treballaré per poder estar a la seva alçada".ha afegit que el seu primer objectiu serà "tornar a posar la institució al servei de la ciutadania i no de les forces del 155 i materialitzar el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat 21 de desembre".Aquest dimecres s'escollirà el novè president del Parlament des del restabliment de la democràcia:(1980-1984),(1984-1988),(1988-1995),(1995-1999),(1999-2003),(2003-2010),(2010-2015) i(des del 2015 fins ara).La sessió constitutiva és el primer ple de la legislatura i és el moment en què els diputats ocupen per primer cop els escons de l´hemicicle. Aquest ple el presideix la Mesa d'Edat que està formada pel diputat de més edat (), assistit pels dos més joves (). Es dona el cas que els tres membres són del grup parlamentari d'ERC.En aquesta sessió s´elegeix la presidència,Tot apunta que squedant-ne fora els comuns, el PPC i la CUP. Tot seguit, els diputats elegits per a aquests càrrecs ocuparan els llocs respectius a la Mesa, i el president elegit s´adreçarà a tota la cambra, declararà constituït el Parlament i aixecarà la sessió.Segons el reglament del Parlament,que els diputats han de lliurar a la Mesa d'Edat per tal que siguin dipositades a l'urna preparada per aquesta finalitat. Per a l'elecció del president del Parlament, surt escollit qui obté la majoria absoluta. Si no s'assoleix, s'ha de repetir la votació entre els dos diputats que s'hagin apropat més a la majoria i, en aquesta segona votació, surt elegit qui té més nombre de vots. Així doncs, encara que els diputats electes a la presó o a Brussel·les no deleguin el seu vot, el president del Parlament sortiria escollit tenint en compte que els comuns ja han anunciat que no votaran a favor de cap candidat.Oriol Junqueras ha fet un tweet per mostrar el seu suport a la decisió de proposar Roger Torrent.