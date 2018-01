Meritxell Serret presenta les credencials per ser diputada al Parlament

La diputada electa d'ERC Meritxell Serret va presentar ahir les credencials al Parlament per tal d'accedir a la condició de diputada. Segons fonts d'ERC, el grup ha enllestit els tràmits de qui va ser consellera d'Agricultura, cessada en aplicació de l'article 155. D'aquesta manera, la cap de llista d'ERC per Lleida se suma als passos que ja han fet els electes que, com ella, són a Brussel·les, és a dir Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig (JxCAT)-número 2 per Girona- i Toni Comín (ERC); i també Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez i Joaquim Forn (JxCAT), a la presó. La resta de diputats d'aquests grups ja havien presentat les credencials.