Millo acusa Madrenas d'una actitud sectària contra l'Estat

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha acusat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, de convertir algunes entitats en "ostatges" de la seva actitud "sectària" contra l'Estat. Millo ha afirmat que Madrenas continua "enrocada en posicions de pre-procés" que dificulten que es recuperin les relacions fluïdes entre administracions. "No és una actitud constructiva ni positiva perquè genera una animadversió, i fins i tot un odi, que no porta enlloc", ha afirmat el delegat.

Enric Millo insta l'alcaldessa a situar-se en una nova etapa de diàleg i de respecte a la legalitat democràtica per poder abordar assumptes pendents per a la ciutat de Girona. "Hi ha projectes molt importants que cal desenvolupar i que l'Estat està compromès amb fer-ho però jo necessito reunir-me amb l'alcaldessa i la seva actitud ho obstaculitza", ha lamentat.