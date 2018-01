Rajoy avisa que el 155 continuarà en vigor si no hi ha president

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va alertar Carles Puigdemont que si no va al Parlament per ser investit «físicament» es continuarà aplicant l'article 155 de la Constitució. Ho va dir en el marc de la seva intervenció al Consell Nacional del PP, on va assegurar que no és que ho digui ell sinó que l'acord del Senat sobre l'aplicació d'aquest article estableix que el 155 «continuarà en vigor fins que prengui possessió un nou president després de les eleccions». Rajoy va defensar que és «impossible» que algú pugui ser escollit president estant «fugit» a Brussel·les i va afegir que, en tot cas, aquest candidat «ha de prendre possessió i ha de ser físicament perquè no es pot prendre possessió des de Brussel·les». «I si no ho fa, el 155 continuarà en vigor», va alertar. Rajoy va esperar que el «realisme» i el «sentit comú» s'acabin imposant.

Rajoy va titllar d'«absurd» pretendre ser candidat a presidir la Generalitat «estant fugit de la justícia a Brussel·les» i va defensar que «no és un problema de llei i polític sinó de pur sentit comú».

El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va replicar al president espanyol Mariano Rajoy que el PP «continua governant Catalunya des de Madrid» tot i haver tret «quatre diputats el 21-D». Després que Rajoy hagués advertit que mantindrà el 155 si Puigdemont intenta ser investit telemàticament, el líder de JxCat li va demanar respecte per la decisió del Parlament. «Sigui demòcrata i respecti la decisió del Parlament de Catalunya de restituir el govern català», va piular Puigdemont des de Brussel·les.

Al matí, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría es va sumar a les veus dins del govern espanyol i del PP que s'oposen frontalment a una investidura a distància de Puigdemont, a qui demana que assumeixi que el seu projecte ha acabat. «Ha d'assumir que ha arribat fins aquí i que s'ha acabat, i que cal una altre tipus de Govern que doni seguretat i estabilitat», va manifestar.

Soraya Sáenz de Santamaría va valorar la possibilitat que Carles Puigdemont sigui investit a distància i va afirmar rotundament que és «impossible i inassolible». «El senyor Puigdemont ja ha experimentat l'incompliment de la legalitat i el que pretén és tan il·legal com el que ha fet fins ara», va manifestar, a dos dies que es constitueixi el Parlament. La número 2 de Rajoy diu que cal que el nou Govern «doni estabilitat i seguretat» i que això s'aconsegueix «complint la llei». Per això, demana a Puigdemont que abandoni les seves pretensions i que «assumeixi que ha arribat al final del trajecte».