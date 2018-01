Boadella defineix Tabàrnia com un anticòs «davant l'epidèmia»

L'actor i director teatral Albert Boadella es va presentar ahir com a president imaginari a l'exili del govern de Tabàrnia, un imaginari territori de Barcelona i part de Tarragona separat de la resta de Catalunya. Els seus promotors van publicar un discurs de Boadella en català, en què comença parafrasejant l'expresident Josep Tarradellas però dient «No sóc aquí», i ho atribueix al fet que «els usurpadors de sentiments, diners, institucions, clubs i banderes han fet aquest territori irrespirable».

Els acusa a més de dividir Catalunya, però també de pretendre dividir tota Espanya i tota Europa, encara que Boadella anuncia irònicament «uns anticossos capaços de reaccionar davant l'epidèmia: els ciutadans de Tabàrnia», que porten al renaixement del sentit comú, diu.

Boadella -que apareix amb les banderes europea, espanyola i de Tabàrnia, i un faristol amb la llegenda «Govern de Tabàrnia»- afirma que en aquest territori imaginari caben tots els que vulguin. «Sóc un pallasso, però al seu costat sóc un modest aprenent», afegeix com a rèplica a aquells que el critiquen, i acusa els independentistes de fer del Parlament l'autèntic Teatre Nacional de Catalunya. «Les seves bufonades als nostres carrers s'han acabat», adverteix, i avisa també que rebutjaran que segueixi l'independentisme, i acaba amb un «Visca Tabàrnia», que iguala el «Visca Espanya».

El vídeo de Boadella es va difondre ahir durant la presentació del projecte simbòlic de Tabàrnia -que defensa la independència de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya- com aglutinador de la majoria de catalans «perseguits» per l'independentisme, i preveuen organitzar mobilitzacions.

La roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya va comptar amb la participació dels impulsors Miguel Martínez, Jaume Vives, Joan López Alegre i Eugenia Perelló, que també van presentar la bandera del territori amb el lema «Acta est fabula» -La funció ha acabat, en llatí-.

Joan López Alegre va explicar que Tabàrnia no és ni serà un partit, sinó un espai de suport als partits no independentistes «perquè no defalleixin i perseverin en la seva tasca de plantar cara» a l'independentisme. També vol ser un suport per als ciutadans i les entitats constitucionalistes, promotores de recents manifestacions multitudinàries contra la independència: «La idea promoguda pel separatisme que Catalunya és un sol poble està molt lluny de ser veritat». «No volem trencar res, ser superiors a ningú, ni inventar-nos cap història», sinó reivindicar una Catalunya dins d'Espanya que torni a ser motor socioeconòmic i líder autonòmica, va defensar.

Els impulsors no pretenen «fer de Sànchez i de Cuixart i incidir en els polítics com han fet tants anys» l'ANC i Òmnium amb el Govern, sinó donar suport als constitucionalistes i acompañar-los sense intromissió política. Tabàrnia no serà partit però sí que promourà actes i manifestacions, i arribarà fins a on els independentistes vulguin que arribi, va dir López Alegre.