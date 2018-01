Directe: Roger Torrent, elegit president del Parlament de Catalunya

12.22 - Roger Torrent és elegit president del Parlament de Catalunya

12.10 Comín: "Persistirem fins que s'acabi aquesta situació antidemocràtica"

11.34 - Comença la votació per la presidència del Parlament

11.30 - Jordi Sánchez des de la presó: "M'agradaria compartir aquest moment de la nova legislatura del Parlament"

M'agradaria compartir aquest moment de la nova legislatura del @parlament_cat amb TOTS els diputats en #llibertat. Encerts i coratge! pic.twitter.com/OpYzijUq40 „ Jordi Sànchez (@jordialapreso) 17 de gener de 2018

11.29 - Catalunya en Comú s'abstindrà en la votació de la Presidència del Parlament i facilitarà la presidència de Roger Torrent

11.10 - Mig miler de persones segueixen en directe a l'exterior del Parlament la sessió constitutiva

11.05 - Comença el ple del Parlament - Ernest Maragall recorda els diputats presos i els que són a Brussel·les

10.50 -Cs recorrerà si la Mesa d'Edat permet el vot delegat dels diputats a presó

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, diu que recorreran si es permet el vot delegat dels diputats a presó https://t.co/GAKBgtIts3#Parlament pic.twitter.com/lE3Jr3GWIK „ Diari de Girona (@DiarideGirona) 17 de gener de 2018

10.30 - JxCat situa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós a la Mesa del Parlament

9.30 h - Junqueras, Sánchez i Forn demanen el vot delegat mentre que Puigdemont i els diputats a Brussel·les no ho fan

8.50 h - Puigdemont: "No hi ha res que pugui doblegar l'esperit d'un poble lliure, pacífic i democràtic"

8.50 h - Torrent arriba al Parlament el dia que serà escollit president de la Cambra

Roger Torrent arriba al Parlament el dia que, probablement, en serà nomenat president. Segueix-ho en directe a https://t.co/GAKBgtIts3 pic.twitter.com/J9DSyKIho8 „ Diari de Girona (@DiarideGirona) 17 de gener de 2018

Avui es constituteix el Parlament amb algunes incògnites per resoldre

Advertiment dels lletrats del Parlament

Primera gran decisió

Com es vota

Novè president del Parlament

Proper tràmit

Roger Torrent ja és el nou president del Parlament. El diputat d'ERC ha rebut el suport dels diputats del seu grup, de JxCAT i també finalment de la CUP. Són 65 vots nominals a favor seu dins de l'urna de la sessió constitutiva d'aquest dimecres a la cambra, de manera que Torrent ha aconseguit la presidència de la cambra en segona votació i per majoria simple. En la primera votació, Torrent també ha aconseguit 65 vots, insuficients per superar el llindar de la majoria absoluta, en 68 diputats. El segon candidat més votat ha estat José María Espejo-Saavedra, amb 56 vots, candidat de Cs. N'hi ha hagut 9 en blanc -els comuns són 8 diputats. En total s'han dipositat 130 vots a l'urna perquè la Mesa d'Edat ha acceptat el vot delegat per a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, diputats en presó preventiva, tot i la protesta de Cs i el PPC. Però en canvi els cinc diputats que són a Brussel·les no ho han sol·licitat. Quan la Mesa d'Edat ha convidat aquests vuit diputats a dipositar el vot a l'urna, els independentistes han aplaudit.El diputat d'ERC i conseller de Salut destituït, Antoni Comín, ha assegurat aquest dimecres des de Brussel·les que "persistirem fins que s'acabi aquesta situació antidemocràtica", en referència a la seva absència de la sessió plenària de constitució de Parlament juntament amb el president Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí, a més dels diputats empresonats Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez i Joaquim Forn (Junts per Catalunya). "Avui hauria d'haver estat al Parlament representant el poble que m'ha escollit però Rajoy m'ho ha impedit", ha lamentat Comín, que ha escrit el tuit mentre els diputats presents a l'hemicicle votaven el pròxim president del Parlament, Roger Torrent.La vocal de la Mesa d'Edat ha començat a cridar, un per un, els diputats per tal que votin el seu candidat a la presidència de la cambra. Els noms dels diputats absents han estat rebuts amb aplaudiments per part dels diputats de JxCat El diputat de Junts per Catalunya des de la presó en què comenta que li agradaria compartir el ple de constitució de la dotzena legislatura. "M'agradaria compartir aquest moment de la nova legislatura del Parlament amb tots els diputats en llibertat. Encerts i coratge!", ha dit Sánchez, que ha acompanyat aquest missatge d'una fotografia en què ell mateix apareix en una imatge al Parlament. JxCat ha demanat que Jordi Sánchez i Joaquim Forn puguin delegar el seu vot en Jordi Turull en la sessió constitutiva de la cambra d'aquest dimecres.Els diputats de Catalunya en Comú s'abstindran en la votació per a la Presidència del Parlament del ple de la constitució de la Cambra, la qual cosa possibilitarà que el candidat d'ERC, Roger Torrent , surti escollit en segona votació. Des de les files del grup de CatECP ja es va advertir que no donarien suport ni al candidat independentista ni al de Cs, José María Espejo-Saavedra, i van sospesar presentar el seu cap de files, Xavier Domènech , en la primera votació, cosa que aquest dimecres ha quedat descartat.Uneshan respost a la crida de l' ANC per seguir en directe la sessió plenària de constitució del Parlament al tram final del passeig de Lluís Companys on s'ha instal·lat una pantalla gegant. Entre estelades, llaços grocs i crits de llibertat, els assistents han començat a arribar a quarts de 10 del matí carregats molts d'ells amb cadires per seguir còmodament la sessió. Abans de l'acte, a més, alguns assistents hanL'Alexia, disfressada amb una diadema amb dues estelades, ha destacat que una vegada més els catalans s'han mobilitzat pacíficament amb l'esperança en aquest cas de veure restituït el Parlament. EN un ambient festiu, l'únic incident s'ha viscut quan una simpatitzant de Ciutadans que duia una pancarta ha estat escridassada per alguns assistents.El president de la Mesa d´Edat del Parlament, l´exconseller i diputat d´ERC Ernest Maragall, ha obert la sessió constitutiva de la nova cambra catalana homenatjant els diputats independentistes presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez, i els membres cessats del Govern que són a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsetí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Antoni Comín. "Ells haurien de ser aquí", ha dit, tot recordant que aquesta és la primera vegada que una sessió constitutiva té lloc amb la bancada del Govern buida. "Fins i tot a l´any 1980 Josep Tarradellas va presidir la sessió com a president d ela Generalitat", ha dit. I és que Maragall ha criticat l´Estat per provocar les eleccions "l´exili , la presó i la destitució del Govern", i aplicar l´article 155 de la Constitució". Per al republicà, l´Estat "no vol saber res de reconciliació ni de sobiranies compartides", "no sap guanyar" i de vol només "derrotar, imposar, humiliar i castigar" a Catalunya.Cs recorrerà si la Mesa d'Edat permet el vot delegat dels diputats que són a presó, tal i com han demanat, mentre que PPC i PSC ja han dit que no ho faran. La líder del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat que l'informe del lletrat deixa clar que la situació de presó no està dins de cap dels supòsits que permetrien el vot delegat per als diputats a presó i per tant s'hi oposen. "No ho veiem correcte perquè el reglament diu clarament que les úniques tres opcions per delegar són que tinguis una incapacitat, un permís maternitat o una malaltia greu", ha apuntat Arrimadas. D'altra banda, ha acusat Catalunya en Comú – Podem d'"aplanar el terreny" perquè hi torni a haver un president del Parlament independentista i ha dit que no espera res de nou de Roger Torrent, el proposat per ERC per aquest càrrec. "Farà exactament el mateix que Forcadell", ha dit.JxCat ha escollit el jurista i número 17 de la llista per Barcelona, Josep Costa, com a vicepresident primer de la Mesa del Parlament. L'altre nom que ha triat és Eusebi Campdepadrós, que va ser el cap de llista per Tarragona a les eleccions del 21-D, segons han confirmat fonts de JxCat. Tots dos s'estrenen aquesta legislatura com a diputats. Són els noms que faltava conèixer quan falten minuts perquè comenci la sessió constitutiva del Parlament en què s'escollirà el republicà Roger Torrent com a president de la cambra i els 7 membres restants de la Mesa. José Maria Espejo-Saavedra ocuparà la vicepresidència segona, i els secretaris seran, a banda de Campdepadrós, Alba Vergés, David Pérez, i un membre de Cs. La CUP finalment quedarà fora de l'òrgan.ACN Barcelona .- El líder d'ERC, Oriol Junqueras , i els diputats de Junts per Catalunya (JxCAT) Jordi Sánchez i Joaquim Forn, han demanat el vot delegat per a la sessió plenària de constitució del Parlament d'aquest dimecres, segons han confirmat fonts properes a l'ACN. En canvi, el cap de llista de JxCAT, Carles Puigdemont , i els quatre diputats que són a Brussel·les – Toni Comín i Meritxell Serret d'ERC i Clara Ponsatí i Lluís Puig de JxCAT- no ho han fet. Ara haurà de ser la Mesa d'Edat, formada per tres membres d'ERC, la que decideixi si permet o no el vot delegat dels diputats a la presó. Fonts properes al president del govern espanyol, Mariano Rajoy , van alertar aquest dimarts que si es permetia el vot delegat dels diputats a Brussel·les, l'executiu estatal recorreria davant del Tribunal Constitucional. Més informació... El líder de Junts per Catalunya i candidat a la presidència de la Generalitat , Carles Puigdemont, ha assegurat hores abans de l'obertura del Parlament que "no hi ha res que pugui doblegar l'esperit d'un poble lliure, pacífic i democràtic". En una piulada, Puigdemont ha difós un vídeo del youtuber Sergi Pinkman amb imatges de l'1-O, dels presos i dels exiliats, i ha assegurat que els partidaris del 155 "només entenen de por, violència i imposició". "Recuperem les nostres institucions. Lluitem pel país. Exercim la dignitat. Visca la terra, i visca Catalunya lliure!, ha piulat el líder de JxCat.El diputat electe d'ERC Roger Torrent ha arribat al Parlament aquest dimecres uns deu minuts abans de les 9 del matí, dues hores abans que arrenqui la sessió constitutiva de la Cambra en què previsiblement sortirà escollit president. Torrent ha arribat acompanyat de la també republicana Alba Vergés, que formarà part de la Mesa. El Parlament torna a estar blindat aquest dimecres a l'espera d'una sessió que ha de resoldre una de les primeres incògnites per arrencar la legislatura.El Parlament de Catalunya de la XII Legislatura es constituirà aquest dimecres a partir de les 11 amb una gran incògnita: si els vuit diputats sobiranistes encausats -tres a la presó i cinc a Bèlgica- podran delegar el seu vot en no poder assistir a l'hemicicle.Serà la primera vegada que es reuneix el ple després del 27 d'octubre, quan es va declarar la República i després es va desencadenar l'aplicació de l'article 155: el Govern central va cessar al Govern, va dissoldre el Parlament i va prendre les regnes de l'administració autonòmica.Des de llavors dotze líders sobiranistes han passat per la presó, dels quals quatre hi segueixen, mentre que cinc membres del Govern cessat son a Bèlgica; i també s'han celebrat unes eleccions catalanes que ha guanyat Cs per primera vegada.Malgrat la victòria d'Inés Arrimadas, la majoria independentista es manté en l'hemicicle i la formen els 70 diputats de JunsxCat (34), ERC (32) i la CUP (4), mentre que la resta del ple estarà format per 65 diputats no independentistes: Cs (36), PSC (17), els comuns (8) i el PP (4).La primera polèmica de la legislatura ha arribat abans de la constitució de la Cambra: els lletrats han advertit que els 8 diputats encausats no poden delegar el seu vot perquè consideren que no compleixen cap dels supòsits del Reglament de la Cambra per fer-ho.No obstant això, els lletrats consideren que l'última paraula la té la Mesa d'Edat que presidirà la sessió constitutiva i que formen el diputat de més edat i els dos més joves, per la qual cosa estarà composada per tres diputats d'ERC: Ernest Maragall, Ruth Ribas i Gerard Gómez del Moral.Si permeten que els diputats encausats votin, l'independentisme tindrà una majoria de 70 diputats per decidir sense més problemes el president de la Cambra; si no ho permeten, la majoria independentista quedarà amb 62 diputats, tres menys que el bloc no independentista.Encara que l'independentisme quedés en minoria, amb tota probabilitat el president del Parlament serà sobiranista, ja que Cs, PSC, els comuns i el PP no han pactat un candidat alternatiu.Si la Mesa d'Edat avalés el vot delegat dels encausats, s'obriria el primer conflicte amb l'Estat de la nova legislatura: el president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que impugnaria davant el TC si votessin els diputats a Bèlgica i que estudiaria fer-ho si ho fan els que son a la presó.ERC ha proposat que el president del Parlament sigui el seu diputat electe Roger Torrent, de 38 anys i alcalde de Sarrià de Ter (Girona), per a una Taula on també hi haurà previsiblement Alba Vergés (ERC), José María Mirall-Saavedra, Joan García (Cs), David Pérez (PSC) i dos noms de JuntsxCat.El president del Parlament es vota amb els diputats escrivint el nom en una papereta que introdueixen en una urna: guanya el que tingui la majoria absoluta en una primera votació; si ningú no ho aconsegueix, se celebra una segona votació amb els dos candidats més votats en la primera, i guanya el que obtingui més vots.També es triaran els altres sis membres de la Taula --dos vicepresidents i quatre secretaris--; si no hi ha cap contratemps, els independentistes revalidaran la majoria absoluta en l'òrgan rector amb quatre dels llocs.El president del Parlament triat serà el novè des de la restauració de la democràcia després d'Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015) i Carme Forcadell (2015-2018).Després d'haver estat triat, el president podrà dirigir-se als diputats de la Cambra amb el seu primer discurs de la legislatura; en el mandat anterior, Carme Forcadell va pronunciar un discurs que va acabar amb un "Visqui la república catalana!".Quan se superi aquest primer tràmit, el nou president del Parlament obrirà una ronda de contactes amb tots els grups i té 10 dies hàbils per convocar el primer debat per investir al proper president de la Generalitat.Aquí la polèmica tornarà a cobrar força ja que JuntsxCat insisteix que s'ha d'investir Carles Puigdemont malgrat sigui a Bèlgica, i ho fa en contra de l'opinió dels lletrats de la Cambra, que consideren "imprescindible" que el candidat sigui a l'hemicicle.Seran dues setmanes en què l'independentisme haurà de resoldre si presenta a Puigdemont i obre un nou contenciós amb l'Estat -Rajoy ha advertit que perllongarà el 155 si s'investeix al president cessat- o cerca a un candidat alternatiu i evita la confrontació.