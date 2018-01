Roger Torrent, elegit president del Parlament de Catalunya

Roger Torrent ha estat elegit aquest dimecres president del Parlament de Catalunya. El diputat d'ERC ha rebut el suport dels diputats del seu grup, de JxCAT i també finalment de la CUP. Són 65 vots, que han estat suficients perquè aconseguís la presidència de la cambra en segona votació i per majoria simple. En el seu primer discurs davant la Cambra, en el que ha evitat fer esment a la República, Torrent a exigit que es posi fi "immediatament a la intervenció de les institucions" catalanes, en referència crítica a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. També ha advertit que a la no es defugirà cap tema sota la seva presidència, inclosos els vinculats a la independència: "Al Parlament s'ha de poder parlar de tot".





Honrat i agraït per ser escollit el 15è President del @parlament_cat. Conjurem-nos per recuperar les institucions del país i tornar-les a posar al servei de la ciutadania el més aviat possible. Faré de la democràcia i la convivència els pilars del meu mandat. pic.twitter.com/nM4KQ7cZ7J