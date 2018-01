Quan és el Carnaval 2018

Cada any ens fem la mateixa pregunta. Quin dia és Carnaval? En quina data cau el carnaval? Per ajudar-te a fer plans, i no només d'enguany si no dels anys vinents, aquí tens la llista de tots els dies de carnaval que vindran.

Carnaval 2018: 11 de febrer (setmana 6 de l'any)

Carnaval 2019: 3 de març (setmana 9 de l'any)

Carnaval 2020: 23 de febrer (setmana 8 de l'any)

Carnaval 2021: 14 de febrer (setmana 6 de l'any)

Carnaval 2022: 27 de febrer (setmana 8 de l'any)

Carnaval 2023: 19 de febrer (setmana 7 de l'any)

Carnaval 2024: 11 de febrer (setmana 6 de l'any)

Carnaval 2025: 2 de març (setmana 9 de l'any)

Carnaval 2026: 15 de febrer (setmana 7 de l'any)