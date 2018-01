El demolidor discurs d'Ernest Maragall a la sessió constitutiva del Parlament

El president de la Mesa d'Edat del Parlament, l'exconseller i diputat d'ERC Ernest Maragall, ha obert la sessió constitutiva de la nova cambra catalana homenatjant els diputats independentistes presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez, i els membres cessats del Govern que són a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsetí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Antoni Comín.

"Ells haurien de ser aquí", ha dit, tot recordant que aquesta és la primera vegada que una sessió constitutiva té lloc amb la bancada del Govern buida. "Fins i tot a l'any 1980 Josep Tarradellas va presidir la sessió com a president d ela Generalitat", ha dit.



I és que Maragall ha criticat l'Estat per provocar les eleccions "l'exili , la presó i la destitució del Govern", i aplicar l'article 155 de la Constitució".

Per al republicà, l'Estat "no vol saber res de reconciliació ni de sobiranies compartides", "no sap guanyar" i de vol només "derrotar, imposar, humiliar i castigar" a Catalunya.