Pina confia que Millet i Montull no aniran a la presó perquè no han fugit

L'advocat de Jordi Montull, Jordi Pina, confia que Fèlix Millet i Jordi Montull no entraran a la presó després que la Fiscalia hagi demanat mesures cautelars per als dos principals acusats en el cas Palau. «Han estat sotmesos al procediment des del primer dia i no han fugit mentre se'ls demanava més de 80 anys de presó, han estat a disposició del tribunal i no tindria cap sentit que ara es pogués justificar una mesura d'aquest tipus», va assenyalar Pina ahir en declaracions a Catalunya Ràdio. Així mateix, l'advocat va reiterar que no hi ha risc de fuga perquè «ni Millet ni Montull estan en condicions de salut per marxar».

Pina va lamentar que no hagi estat possible el pacte amb la Fiscalia perquè la pena de Gemma Montull fos inferior als dos anys de presó. «Hem perdut. El nostre objectiu amb el pacte dolorós amb la Fiscalia era que la pena de la Gemma fos inferior a dos anys i no ha estat possible», va dir Pina, que va recordar que és l'única persona acusada a qui se li ha imposat una pena major a la que reclamava el fiscal.

L'advocat va declarar que no està d'acord amb la sentència perquè «és massa dura» i va afegir que la sentència els «critica injustament perquè diu que la confessió no era complerta, però eren els grans trets del que va passar al Palau». En aquest sentit, va subratllar que Montull «va confessar» i «s'hauria d'haver rebaixat més la pena», va etzibar Pinar.