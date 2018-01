Rajoy anuncia un recurs al TC si es permet el vot delegat

El Govern espanyol recorrerà avui mateix davant del Tribunal Constitucional si la Mesa d'edat del Parlament permet als cinc diputats de Brussel·les delegar el vot. Fonts de l'executiu apunten que, en el cas dels diputats que estan empresonats (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn) volen esperar a estudiar la fórmula que esculli el Parlament abans d'anar al TC. L'objectiu és evitar que els cinc diputats electes que són a Brussel·les (determinants per assegurar la majoria absoluta) puguin influir en les votacions, especialment en la d'investidura.

En una conversa informal amb periodistes en una recepció a la Moncloa, el president espanyol argumentava que la «pitjor» opció seria que Carles Puigdemont fos el candidat. També assenyalava com a «opció dolenta» que l'escollit fos Junqueras o qualsevol altra persona amb causes judicials obertes i, per contra, considera que el que donaria un «missatge de tranquil·litat» seria un candidat «net» de causes judicials. En aquesta línia, a la Moncloa creuen que no hi haurà acord entre els independentistes abans del 31 de gener però no descarten un moviment a darrera hora i abans del 31 de març per evitar la repetició d'eleccions, com ja va passar fa dos anys amb la investidura de Puigdemont.

Les reaccions dels partits

En relació a la candidatura de Torrent, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va destacar la seva capacitat per «sumar complicitats» i per aconseguir consensos.

En relació a la constitució de la mesa del Parlament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va dir que espera que Catalunya «passi pàgina», s'acabin els debats sobre com «saltar-se la llei» i l'independentisme accepti que va ser «derrotat» a les eleccions autonòmiques del passat 21 de desembre. Els socialistes van criticar que els comuns seguin al costat dels partits independentistes al costat esquerre del Parlament a la nova legislatura. I el líder del PP català, Xavier García Albiol, va demanar a Cs, PSC i als comuns aprofitar les absències de diputats sobiranistes en el ple de constitució del Parlament d'avui, per triar un president de la Cambra «constitucionalista» i no independentista.