El TC suspèn la comissió de la Generalitat per denunciar l'actuació policial per l'1-O

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va deixar en suspens la vigència de la comissió sobre violació de drets fonamentals que va ser creada per la Generalitat de Catalunya el passat 2 d'octubre per denunciar l'actuació policial en la jornada del referèndum d'independència de l'1-O.

La resolució del tribunal de garanties és conseqüència de l'admissió a tràmit del recurs presentat per l'Executiu central que considera que la comissió creada per la Generalitat vulnera competències exclusives de l'Estat en matèria de justícia i de legislació processal, així com altres principis com la presumpció d'innocència i el dret a l'honor. En el seu acord, la Generalitat indicava que l'objectiu d'aquesta comissió era investigar actuacions i omissions «imputables a les institucions i òrgans de l'Estat».