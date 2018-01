El discurs de Torrent crispa la CUP i rep els elogis de l'oposició

El discurs que va fer el nou president del Parlament, Roger Torrent, va ser rebut de manera desigual pels grups de la Cambra. Sorprenentment els partits del bloc unionista van llançar més d'un elogi a les paraules del polític republicà, sobretot pel seu «to conciliador», de «respecte» i més sensible «en temes socials». Per contra, les crítiques més ferotges van arribar per part dels seus companys del bloc independentista: la CUP.



cup



«Estableix una línia política que no compartim en absolut»

El cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, va lamentar «profundament» el discurs de Roger Torrent com a nou president de la cambra. «Estableix una línia política que no compartim en absolut; no va en el bon sentit per materialitzar la república ni que puguem consolidar el bloc independentista i republicà». Així ho va assegurar en una roda de premsa a la cambra després de la sessió constitutiva. «Pensem que traeix l'esperit de l'1-O i la decisió del Parlament del 27-O; i recular en els mots i les paraules, lluny de calmar la bèstia, la revifarà encara més perquè mossegui més fort; a la repressió només se li respon mossegant més fort amb democràcia, determinació, unilateralitat, mobilització i desobediència civil i institucional», va assegurar Riera. També va urgir JxCAT i ERC a explicar el seu programa de govern perquè tenen ara «motius per inquietar-se» en aquest sentit. El diputat dels cupaires va reclamar a més als altres dos grups independentistes que canviïn les formes de negociar de cara a la investidura. «No som cap xec en blanc», va advertir.



ciutadans



«No esperem gaire diferència amb Carme Forcadell»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar que no te esperances que el nou president del Parlament, Roger Torrent (ERC), exerceixi el seu càrrec per a tots els diputats per igual ni que compleixi amb les lleis i amb el reglament de la Cambra.

«No esperem gaire diferència amb Forcadell», va dir sobre l'anterior presidenta del Parlament, i va reclamar que el Parlament se centri en l'agenda social. Es va referir a les paraules del president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, i a l'elecció de Torrent, per concloure que «la nova legislatura comença de la mateixa manera que va acabar l'anterior: amb un míting d'ERC i un president independentista»



ppc



«És independentista, però ha fet un discurs conciliador»

El diputat del PPC Santi Rodríguez va voler valorar positivament «bona part» del primer discurs del nou president del Parlament, Roger Torrent. «És d'Esquerra, és independentista i en un entorn amb una Mesa amb majoria independentista, però ha fet una intervenció amb to conciliador que ens fa pensar que potser hi ha un trencament amb la línia de la presidència del Parlament de la darrera legislatura», va dir el popular. De la mateixa manera, Rodríguez va «entomar» l'exigència als diputats que Torrent ha fet de «respecte» i va voler «retornar-li».



psc



«Haurà de passar

de les paraules als fets»

La portaveu del PSC, Eva Granados, va valorar el discurs del nou president del Parlament, el republicà Roger Torrent, de manera positiva però va avisar que haurà de passar «de les paraules als fets». En aquest sentit, la socialista va esperar que Torrent impedeixi que es pugui plantejar una investidura telemàtica, a distància o per delegació del candidat de JxCat a president de la Generalitat, Carles Puigdemont. «Hem de reconèixer que la intervenció del president ha tingut paraules com respecte, convivència, i diversitat, i valorem aquestes paraules».



cat. en comú-podem



«És independentista, però ha fet un discurs conciliador»

El líder de CatECP al Parlament, Xavier Domènech, va aplaudir el contingut social del discurs de Roger Torrent en assumir la Presidència de la Cambra, i li va demanat actuar per a tots els diputats. «L'important en aquesta legislatura respecte a la Mesa és que actuï per al conjunt de Parlament. Per a tots els representants de Catalunya. Entenem que no ha passat en l'anterior legislatura», i va advertir que actuant per a una part no es representa Catalunya i s'acaba frustrant la part a la qual es vol beneficiar.



jxcat



«Tenim confiança plena en Torrent com a president»

La diputada de JxCat Elsa Artadi es va mostrar «molt contenta» per l'acord amb ERC i ha manifestat que JxCat té «confiança plena» amb Torrent com a president del Parlament.