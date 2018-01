La fiscalia arxiva la denúncia contra FCC perquè no veu «indicis» de delicte

La fiscalia també ha arxivat la denúncia presentada per l'Ajuntament de Barcelona per un presumpte delicte de frau contra Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en el servei de recollida d'escombraries i neteja viària. Segons la resolució, la companyia no va actuar «amb la finalitat d'un enriquiment propi en perjudici de l'Ajuntament», tot i que no descarta que pugui existir incompliment del contracte. La decisió arriba després que la mateixa fiscalia hagi arxivat una altra demanda contra la companyia, en aquest cas del consistori de Badalona, per uns fets similars.