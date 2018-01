El Fòrum Econòmic Mundial considera Catalunya un dels riscos globals del 2018

La incertesa desencadenada a Espanya per la crisi de Catalunya no ha passat desapercebuda per al Fòrum Econòmic Mundial, que en el seu últim informe sobre els riscos globals per al 2018, publicat una setmana abans del començament de la cita que reunirà del 23 al 26 de gener a la localitat suïssa de Davos a l'elit econòmica mundial, adverteix de les tensions polítiques a Espanya.

«Els problemes culturals i identitaris estan causant tensions polítiques en un creixent nombre de països de la UE, incloent-hi Polònia, Hongria i, en diferents formes, Espanya», assenyala el document, elaborat després de consultar gairebé 1.000 experts de tot el món.

En aquest sentit, l'informe del Fòrum Econòmic Mundial alerta que «la polarització entre grups amb diferents herències culturals o valors sembla que continuarà sent una font de risc polític als països occidentals el 2018 i més enllà».

En general, l'informe de riscos globals per al 2018 torna a assenyalar riscos mediambientals com desastres naturals, fenòmens meteorològics extrems o el fracàs a l'hora de mitigar el canvi climàtic entre les amenaces més probables en l'àmbit global, al costat de riscos de caràcter tecnològic com els ciberatacs i el robatori o frau de dades.

Per tercer any consecutiu, l'economia no apareix entre els riscos més probables en l'àmbit global. No obstant això, el Fòrum Econòmic Mundial considera que la possibilitat d'un fort creixement econòmic el 2018 presenta «una oportunitat d'or» per enfrontar i resoldre els senyals de greus febleses, en les societats, economies, relacions internacionals i el medi ambient.

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va afirmar que les primeres dades de vendes, segons li han traslladat els touroperadors i majoristes, apunten al fet que l'any 2018 serà un altre «bon any» per al sector turístic, i s'han mostrat «moderadament optimistes» sobre la recuperació turística a Catalunya, després de les baixades dels últims tres mesos.

Quant a Catalunya, Nadal va reiterar que les xifres registrades al gener marquen ja nivells d'ocupació similars als d'altres comunitats, amb una recuperació «nítida i clara» a la Costa Brava i la Costa Daurada. Segons va dir, també ha arrencat bé l'any en el segment de l'esquí a Catalunya, encara que ha de recuperar-se «una mica més» el turisme urbà, especialment a la ciutat de Barcelona.

Nadal va indicar que fins que no desaparegui la incertesa seguirà havent-hi trasllats d'empreses de Catalunya com un «acte de prevenció» per evitar que l'activitat de les companyies «es vegi immersa en un conflicte».