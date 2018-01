Puigdemont diu que tornarà «al minut» si hi ha garanties

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya «el minut mateix» que les autoritats ­espa­nyoles li donin les garanties suficients que no serà detingut quan creui la frontera, segons ha assegurat un portaveu del polític català.

«En el minut mateix que el Govern espanyol garanteixi que el president no serà arrestat quan posi els peus en sòl català, en aquest mateix moment el president tornarà», va afirmar el portaveu de Puigdemont, Joan Maria Piqué, en una entrevista a la cadena britànica BBC recollida per Europa Press.

Durant la campanya de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre i després dels resultats que van col·locar la llista de Puigdemont, JuntsxCat, com la segona més votada, l'expresident ha vinculat el seu retorn al fet que es permetés la seva investidura si guanyaven les forces independentistes.

No obstant això, des del seu entorn s'advertia en els últims dies que aquesta investidura (que Puigdemont vol intentar per la via telemàtica, sense abandonar Bèlgica) no suposaria «cap ­automatisme» per a la seva tornada.

A les declaracions a la BBC, el seu portaveu confirma que el retorn està condicionat al fet que el Govern de Mariano Rajoy li garanteixi que no serà detingut a la seva tornada i manté que és possible exercir la presidència de la Generalitat en la distància.

«És perfectament possible perquè vivim al segle XXI», sosté en la seva conversa amb la BBC, en la qual posa com a exemple el president dels Estats Units, Donald Trump, de qui diu que no dirigeix el país des de «cada ciutat i cada poble» nord-americà.

Preguntat per si no seria millor per al seu partit que tornés a ­Espanya i afrontés els càrrecs que se li imputen, el portaveu de ­Carles Puigdemont va replicart que «ja ho ha fet» des de Bèlgica, en ­referència al fet que es va posar a la ­disposició de la Justícia belga quan es va dictar una ordre europea de ­detenció i entrega contra ell, que va ser posteriorment retirada.

El diputat d'ERC i conseller de Salut destituït, Antoni Comín, va assegurar ahir des de Brussel·les que «persistirem fins que s'acabi aquesta situació antidemocràtica», en referència a la seva absència de la sessió plenària de constitució de Parlament juntament amb el president Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí, a més dels diputats empresonats Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez i Joaquim Forn (Junts per Catalunya). «Avui hauria d'haver estat al Parlament representant el poble que m'ha escollit però Rajoy m'ho ha impedit», va lamentar Comín.

El diputat de JuntsxCat Jordi Sànchez, a la presó preventiva a Soto del Real, va demanar ahir al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que li permeti assistir als plens del Parlament, van informar a Europa Press fonts de la seva defensa.