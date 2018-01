Quant va costar contractar els vaixells 'piolín'?

El Govern central va gastar un total de 87.103.355,05 euros en el dispositiu per mobilitzar fins els 6.000 policies de reforç a Catalunya per l'1-O, dels quals 26,5 es van destinar a noliejar i mantenir el servei dels tres vaixells on es van allotjar policies i guàrdies civils de l'Operació Copèrnic.

Segons la documentació del Ministeri de l'Interior, consultada per Europa Press, els agents que van dormir i van menjar als tres vaixells van suposar una despesa afegida en dietes d'uns altres 26,6 milions.

Si se suma els agents allotjats en hotels i altres dependències, la xifra en dietes ascendeix fins als 43,3 milions. El ferri Moby Dada, també conegut com a 'vaixell de Piolín', va implicar un cost per a l'erari públic de 5,5 milions d'euros. A l'Azurra es va destinar 8,5 milions i al Rhapsody, altres 12,5 milions.

Els policies van criticar especialment el servei a bord del primer dels ferri, pel qual es va destinar 1,4 milions.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha culpat l'Executiu de Carles Puigdemont i al seu "atac deslleial" tant a la Constitució com a l'Estatut de Catalunya d'aquest cost, "sens dubte molt important", segons ha dit en la seva compareixença a la Comissió d'Interior del Senat.

Segons la documentació facilitada als senadors, en allotjament el Govern de Mariano Rajoy s'ha gastat durant l'Operació Copèrnic 6,3 milions, en manutenció altres 10,3 milions i en locomoció 105.780 euros.