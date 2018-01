Santamaría diu que es prendran «tot tipus de mesures» perquè Puigdemont no sigui investit a distància

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha alertat que el govern espanyol "adoptarà tot tipus de mesures i decisions" perquè Carles Puigdemont no sigui investit a distància. En una entrevista a la Cope, la número dos de l'executiu espanyol ha defensat que aquesta investidura és "impossible" i ha emplaçat el nou president del Parlament, Roger Torrent, a no violentar el reglament i a demostrar amb fets que hi ha un "canvi". D'altra banda, ha estat molt crítica amb Cs per no haver facilitat que el PPC tingui grup parlamentari propi a la cambra catalana. Considera que l'actitud del partit taronja és "incomprensible i contraproduent". "Quants més soldats siguem en la defensa de la Constitució, més possibilitats tenim de guanyar", ha defensat.