Barcelona demana 41 milions d'euros per les escoles bressol

L'Ajuntament de Barcelona va presentar un requeriment administratiu a Ensenyament per recuperar els 41,8 milions d'euros que s'haurien d'haver destinat a les escoles bressol entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017. La sentència del TSJC ha animat el govern municipal a apostar per la via judicial per reclamar aquest deute, després de constants intents de diàleg per resoldre la situació. D'aquesta manera, la tinenta d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, convida el nou Gover a resoldre la situació per la via política. Si no es resolt abans de dos mesos, el govern local presentarà un recurs contenciós.

A més, Ortiz veu incoherent que el PDeCAT denunciï «la judicialització de la política» en referència a la situació nacional però ara han mostrat la voluntat de «presentar un recurs en contra de la sentència del TSJC».

De moment, la demanda es limita als quatre cursos que encara no han prescrit però si de cara al curs que ve no s'ha rebut el finançament corresponen al curs actual en les escoles bressol, també iniciaran els processos per reclamar els diners.