El PDeCat aposta per Rull i Turull si falla la investidura a Puigdemont

Si l'opció d'investir Carles Puigdemont de manera telemàtica al final no arriba a bon port, el PDeCAT ha previst un «pla B» per garantir que algú de la seva llista presideixi la Generalitat. Segons va informar ahir el El Confidencial, els recanvis que té la formació de Puigdemont si aquest no aconsegueix la investidura a distància, són Josep Rull i Jordi Turull. Els exconsellers, polítics de pes dins de la formació i que a priori tenen la confiança de Puigdemont. Tanmateix, el PDeCAT prefereix esperar a que president cessat mogui fitxa per decidir per què opta. No es descarta res. Fins i tot una aparició sopresa a l'hemicicle (els Mossos no poden detenir Puigdemont a la sala de plens) no ha quedat apartada del tot.