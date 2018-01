El professor de Tremp denunciat: «Els tuits contra la policia eren crítica i sarcasme»

El professor de Tremp denunciat per la Guàrdia Civil per un suposat delicte d'incitació a l'odi a Twitter i Facebook per relatar una discussió amb diversos agents per les càrregues policials de l'1 d'octubre i publicar missatges contra forces policials i polítics va declarar ahir en el jutjat de la localitat, on va assegurar que les seves publicacions són de crítica i d'humor sarcàstic. El seu advocat, Enric Rodes, va explicar a Europa Press que el professor, Manel Riu, va qüestionar l'atestat de la Guàrdia Civil assegurant que ell ni va insultar ni va faltar als agents.