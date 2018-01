Condemnat a 66 anys de presó el violador de l'Eixample

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 66 anys i mig de presó al violador múltiple de l'Eixample per quatre agressions sexuals, en tres casos amb l'agreujant de reincidència, i tres delictes de robatori amb intimidació. El condemnat haurà de pagar a les víctimes un total de 110.000 euros.

El tribunal l'ha absolt d'una de les agressions de les que se l'acusava perquè no es va poder disposar de la declaració en seu judicial de la víctima, que no resideix al país. Segons la sentència, les quatre agressions per les quals ha estat condemnat es van produir el setembre del 2004, l'octubre del 2015 i, en dos casos, el gener del 2016.

Les quatre agressions per les quals ha estat condemnat van tenir un modus operandi similar, segons es recull en els fets provats de la sentència. Totes quatre es van produir als portals de les víctimes quan aquestes hi accedien. Tot i que la condemna és de 66 anys i mig, la sentència ja estableix que el termini màxim de compliment efectiu no podrà ser de més de 20 anys.