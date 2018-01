Detenen un veí d'Igualada per amenaçar de mort Rivera a les xarxes socials

La policia espanyola va detenir ahir un home a Igualada acusat d'haver amenaçat de mort el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, a través de les xarxes socials, segons van confirmar fonts policials. La investigació va partir d'una querella interposada el passat any pel mateix líder de Ciutadans, de la qual es va fer càrrec el jutjat d'instrucció 51 de Plaça de Castella de Madrid.

El detingut és un home natural d'Igualada nascut el 1969, que ahir va passar a disposició judicial davant d'un jutjat d'Igualada. L'acusat, que no té antecedents policials, va ser detingut al voltant de les deu del matí al negoci que regenta a la capital de l'Anoia i va sortir dels jutjats quan faltaven pocs minuts per les tres de la tarda d'ahir. L'home està acusat de delictes d'amenaces i incitació a l'odi en xarxes socials després de publicar amenaces contra Albert Rivera en el seu perfil personal de Facebook.

A la sortida dels jutjats, l'home va dir que estava «tranquil», tot i que «sobtat» i va explicar que la declaració havia anat «bé». El seu advocat va relatar que l'home no havia rebut cap citació prèvia per anar a declarar, un fet que va trobar «estrany», i va considerar que ho han volgut fer com «un exemple». El jutge va deixar sortir l'arrestat per una porta lateral dels jutjats evitant així la sortida per l'entrada principal.



La resposta de Ciutadans

Per altra banda, Cs va explicar que la policia espanyola s'havia posat en contacte ahir al matí amb el gabinet de Rivera per informar-lo de la detenció i va agraïr als cossos de seguretat de l'Estat i a la Justícia «la seva feina per defensar la seguretat i la llibertat».

En un comunicat, Ciutadans assenyalava que no permetran «que s'amenaci la gent per pensar diferent». «El nacionalisme a Catalunya ha provocat una fractura social que trigarem anys a recomposar», afegia en el comunicat la formació de Rivera. A més, el partit defensava que «la majoria de catalans volen seguir sent espanyols i europeus».