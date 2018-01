Detingut un home per apunyalar la seva parella a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home a l'Hospitalet de Llobregat per agredir amb arma blanca i ferir greument la seva parella. La dona va ser ingressada a l'Hospital Universitari de Bellvitge amb greus ferides tot i que no es tem per la seva vida. Un cop detingut, l'agressor, que es va autolesionar després d'atacar la dona, també va ser traslladat a un centre mèdic de la Creu Roja.