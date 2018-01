Ernest Maragall: "No necessitem més màrtirs, sinó un país dempeus i una societat compromesa"

El diputat d'ERC al Parlament, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya ha de "recuperar" el Parlament i el Govern per començar a treballar els propers mesos per "construir república". I en aquest sentit ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el que fa falta ara és un "país dempeus i una societat compromesa amb el projecte republicà". "No necessitem més màrtirs", ha assegurat Maragall en recelar d'"enredar-se en cercles viciosos de repressió, amenaça, judicialització i empresonament". Maragall, que aposta per "valorar costos i beneficis" de totes les decisions de cara a la investidura, ha apuntat que no seria una "bona noticia" que tot plegat desemboqués en un nou "bloqueig institucional". "Tenim pressa però tenim feina, i per tant és un element de valoració, en aquest sentit el país està per sobre de qualsevol persona", ha assegurat en demanar que es tingui present també "l'alliberament dels presos".

Maragall ha assegurat que pertoca a Junts per Catalunya proposar un candidat i explicar "la fórmula" per investir-lo president –ara per ara només amb el nom de Carles Puigdemont sobre la taula. "I la Mesa ha d'exercir la seva responsabilitat per modular i tirar endavant si es considera viable la proposta".

Maragall també ha defensat el seu discurs com a president de la Mesa d'Edat d'aquest dimecres al ple de la sessió constitutiva de la cambra catalana. "Hauria estat absurd fer com si res, com si fos qualsevol altre inici de legislatura".