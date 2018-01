La Fiscalia adverteix Puigdemont que la immunitat parlamentària no pot derivar en "impunitat"

La Fiscalia ha advertit aquest dissabte que la garantia d'immunitat parlamentària "no significa que no es pugui ordenar l'ingrés a presó per ordre judicial", sinó que "es refereix exclusivament a la detenció policial". El ministeri públic ha emès una nota després que Junts per Catalunya (JxCat) expliqués aquest divendres que estava estudiant quines implicacions "polítiques i jurídiques" pot tenir la "immunitat" que tenen els diputats del Parlament. Per a la Fiscalia, "és inadmissible una interpretació del privilegi de la immunitat parlamentària que derivi en impunitat". A més, afegeix que la legislació espanyola "no empara l'ús fraudulent de l'ordenament jurídic".

Segons el ministeri públic, "la protecció dels parlamentis no comporta immunitat jurisdiccional, fora de l'aforament davant del tribunal competent". En aquest sentit, remarca que aquesta immunitat "es refereix exclusivament a la detenció policial" i que no significa que no es pugui ordenar l'ingrés a presó per ordre judicial. De fet, la Fiscalia cita doctrina del Tribunal Constitucional (TC) per afirmar que aquest "sempre ha postulat la interpretació restrictiva dels privilegis dels aforats".

A més, remarca que l'actuació de Carles Puigdemont, "donant-se a la fuga i mantenint les actuacions que van culminar amb la declaració d'independència", posa de manifest que "segueix amb el seu pla delictiu i segueix desenvolupant accions que tendeixen a la seva consumació".

La Fiscalia també recorda que el Tribunal Suprem ja va acordar, "pels mateixos fets i tenint en compte la seva extrema gravetat", la imputació i l'ingrés a presó incondicional de persones "que ostenten la condició d'imputats". D'aquesta manera, creu que cal tenir present que "per a la investigació judicial dels diputats autonòmics no és necessari suplicatori".