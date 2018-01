El jutge investiga blanqueig en els comptes de l'1-O

El jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer ha ordenat a la Guàrdia Civil que rastregi si hi va haver blanqueig de capitals en els comptes dels organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre passat.

En concret, i segons va informar El Confidencial, el magistrat encarregat de l'operació Anubis reclama a la «força instructora» que entri al Fitxer de Titularitats Financeres de l'organisme. Aquesta base de dades administrativa es va crear amb la finalitat de prevenir i impedir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.Per altra banda, ahir el Govern espanyol va enviar un m directe al nou president del Parlament, Roger Torrent. El portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar que si se salta el reglament per permetre una investidura a distància de Carles Puigdemont haurà de «respondre davant els tribunals». «Cal no cometre errors del passat i aprendre del que ha passat, la seva predecessora ja va haver de rendir comptes davant els tribunals», va advertir. Des de la Moncloa tenen clar que «no existeix cap possibilitat» al reglament per permetre que Puigdemont sigui president. «No existeix cap possibilitat política de prendre decisions al marge de la legalitat», va manifestar Méndez de Vigo. Segons el portaveu, «no porta enlloc» intentar repetir situacions com les dels plens dels dies 6 i 7 de setembre. «Tant la constitució del Parlament com la investidura hauran de fer-se dins la llei», va insistir. Per això, descarten de totes totes que Puigdemont sigui president des de Brussel·les. Sense desvetllar els plans Ara bé, tot i la insistència dels periodistes per saber quins plans tenen per evitar-ho, Méndez de Vigo va evitardonar detalls. «No volem entrar en especulacions», va dir, afegint que tenen previstos i estudiats «tots els escenaris». El Consell també va cessar per «incompatibilitat» a les diputades Elsa Artadi i Laura Borràs dels càrrecs de la Generalitat que ostentaven.