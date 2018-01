Un menor clava una fulla a la seva mare en quedar-se sense Internet

Un jutjat de menors de Granada ha decretat l'ingrés cautelar d'un adolescent de 14 anys per agredir amb una fulla a la seva mare després de quedar-se sense connexió a Internet i no poder seguir jugant a jocs en xarxa, segons han informat a Europa Press fonts judicials.

El menor va declarar dijous davant del jutge, que va decretar com a mesura cautelar el seu internament en un centre des de sis mesos fins altres tres més prorrogables. Durant aquest període s'examinarà al noi per si pogués tenir, entre d'altres, algun problema vinculat a l'addicció amb les noves tecnologies i oferir-li així un tractament adequat, ja que "cada vegada és més freqüent" entre els adolescents, segons mantenen les mateixes fonts .

Els fets van passar aquest dimecres passat, quan es va produir una avaria a Internet. El menor va demanar a la mare que l'ajudés a restablir la connexió, però aquesta no va poder i en dir-li que "dedica moltes hores als jocs en xarxa", va "perdre el control" i li va clavar 1 fulla a la mà.

Poc després, el menor va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors i va declarar acompanyat de la seva mare. En aquest moment es "va enfonsar i es va mostrar penedit perquè es va adonar del que havia fet", però tant el jutge com el Ministeri Públic van considerar que el millor per a l'agressor i la víctima era l'internament "terapèutic" per examinar-lo i oferir les cures especialitzats que necessiti, tal com avança aquest divendres el diari 'Ideal'.

Els casos d'addiccions a les noves tecnologies i les seves conseqüències han "deixat de ser rars" als jutjats de menors de Granada, des d'on es fa una crida als pares perquè "no tapin" aquest tipus de comportaments dels seus fills, " els controlin "i" demanin ajuda "si cal.

Ja fa un parell d'anys un altre menor va donar una pallissa a la seva mare cega i li va trencar el nas per treure-li l'ordinador, després que portés tres mesos pràcticament sense dormir enganxat a un joc en xarxa, segons han assenyalat a Europa Press les mateixes fonts .