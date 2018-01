L'advocat de Puigdemont veu un risc "bastant alt" que el detinguin a Dinamarca

L'advocat de Carles Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas creu que hi ha un risc "bastant alt" que el president destituït sigui detingut durant el seu viatge a Dinamarca si el jutge del Suprem activa una euroordre. Tot i que "és cert que hi ha moviments polítics, diplomàtics, judicials i policials a nivell espanyol", ha afegit que percep que "tampoc ho tenen del tot clar". En qualsevol cas, en declaracions a RAC1, l'advocat considera que l'euroordre podria arribar a temps perquè creu que "la tenen preparadíssima". Cuevillas, però, creu "molt possible" que aquesta euroordre fos rebutjada "totalment o parcial" per part de Dinamarca, ja que, tot i que el seu codi penal inclou la rebel·lió, no es donarien els "requisits exigibles".

L'advocat defensor ha explicat que s'ha "estudiat i valorat tot" i que "en principi" Puigdemont té decidit viatjar aquest dilluns a Dinamarca. El president destituït té previst participar en un debat a la Universitat de Copenhagen sobre la situació política a Catalunya. "És cert que es podria arribar a activar l'euroordre, crec que sí que arribaria perquè suposo que la tenen preparadíssima i no es planteja cap problema de jurisdicció", ha dit.

Però també veu "molt possible" que aquesta euroordre fos rebutjada "totalment o parcial" per part dels danesos. Cuevillas ha explicat que el codi penal danès contempla el delicte de rebel·lió, com "gairebé tots els codis penals europeus", però que no es donen "els requisits exigibles perquè es pugui parlar de rebel·lió, i no en el codi penal belga, ni en el danès ni en l'espanyol".

Aquest dissabte, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va afirmar que "li correspon a la Fiscalia" prendre la decisió d'emetre o no l'euroordre. "Serà la Fiscalia qui haurà de decidir, si existeix aquest viatge, si es pot articular el mecanisme de cooperació internacional per a la detenció", va dir. Alonso-Cuevillas, però, li ha replicat que és el jutge instructor qui ho decideix, "ni la Fiscalia ni la Moncloa". L'advocat ha remarcat que el ministeri públic pot demanar-ho al jutge però que la decisió final és d'aquest últim, que també pot actuar d'ofici.

Cuevillas no veu "gaire" sentit a què Llarena aprovi ara una nova euroordre després de retirar l'anterior, dictada per l'Audiència Nacional. "No hi ha res que tingui sentit, no té sentit mantenir les imputacions, que són absolutament improcedents", ha dit, ni tampoc que es retirés una euroordre "fent càlculs del risc de guanyar o perdre".

La defensa de Puigdemont ha qualificat "d'insòlit" que la Fiscalia emetés aquest dissabte un comunicat alertant que la immunitat parlamentària no implica "impunitat", el dia després que Junts per Catalunya (JxCat) expliqués que estava estudiant quines implicacions "polítiques i jurídiques" pot tenir la "immunitat" que tenen els diputats. "No havia vist mai a la vida que la Fiscalia fes una nota respecte a un cas concret de forma preventiva, la Fiscalia no és qui decideix com s'aplica el dret, és una part més en el procés", ha asseverat.

Pel que fa a la investidura, l'advocat ha dit no constar-li que Puigdemont tingui decidit si tornarà a Catalunya i ha mantingut oberts tots els escenaris. A més, ha atribuït l'informe dels lletrats del Parlament en què afirmaven que el reglament de la cambra no permet una investidura a distància a una posició "defensiva". "Actualment tothom té molta por vista la contundència amb la qual està actuant l'estat espanyol", ha dit. Preguntat sobre si una investidura a distància pot ser suspesa abans que es produeixi, Cuevillas creu que "jurídicament no és viable".

Jaume Alonso-Cuevillas ha explicat que el president està "fort, ferm i determinat", tot i que la seva situació personal a Brussel·les "no és fàcil", amb la seva família a Girona. L'advocat ha afegit que ara mateix tots els escenaris de futur estan oberts, fins i tot que Puigdemont hagi de passar anys a Bèlgica, però que caldrà anar "pas a pas". "Pensar ara mateix a més d'un mes vista és excessivament difícil", ha conclòs.