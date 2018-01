La Model s'obre a la ciutadania i es converteix en un pati interior de l'Eixample

La presó Model ja ha obert de forma permanent les seves portes a la ciutadania i des d'aquest diumenge s'ha convertit en un nou pati interior de l'Eixample. De dilluns a dissabte -de 10 a 19 hores- la porta principal del carrer d'Entença estarà sempre oberta i tothom qui vulgui podrà accedir i passejar pel pati interior de l'antic centre penitenciari. "Avui és la ciutadania, que ha lluitat anys i anys, qui protagonitza el moment més important de la recuperació de la Model", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "Volem que no sigui mai més un espai d'ombra, por i reclusió i esdevingui un lloc de trobada, diàleg i llibertat", ha continuat Colau, que ha tingut un record per a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. "Segur que voldrien estar avui amb nosaltres i haurien de poder estar amb nosaltres. Són persones de pau, democràtiques, que han defensat les seves idees de forma pacífica i no haurien d'estar en presó preventiva", ha reflexionat en veu alta l'alcaldessa de Barcelona.

"També estem aquí per fer justícia i per dir que no oblidem", ha assenyalat Colau, acompanyada dels tinents d'alcaldia Gerardo Pisarello i Janet Sanz, el representant de la plataforma 'Fem Nostre l'Espai de la Model' Xavier Riu i la presidenta de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, Sylvianne Dahan. "Cal que es parli i es recordi als joves que hi va haver un temps que t'exposaves a tortures, patiment, persecució, presó i, fins i tot, mort per defensar la classe obrera, qüestionar la unitat d'Espanya, estimar diferent, dir la teva o parlar català", ha enumerat la batllessa de Barcelona. "Per tant, seguirem lluitant per la veritat, la justícia i la reparació", ha sentenciat Colau, que també ha avançat que l'espai de la Model s'ha de convertir en els propers anys en un "pulmó verd, amb equipaments i habitatge assequible, al mig de l'Eixample".

"En els propers mesos seguirem fent el procés de participació amb els veïns per acabar d'actualitzar les demandes i els futurs usos del recinte", ha valorat l'alcaldessa de Barcelona. De fet, el consistori va descartar una consulta i va decidir endegar un procés participatiu durant el primer semestre d'aquest 2018. "Esperem que al llarg d'aquest 2018 i de 2019 es pugui acabar de redactar el projecte i ja fer alguna execució d'obra", ha aventurat Colau. Entre les preferències veïnals per a l'extens solar de la Model destaquen la creació d'una gran zona verda, un espai memorial per recordar la història de la presó o un pla d'equipaments públics que cobreixi les necessitats de l'Esquerra de l'Eixample. En paral·lel a l'acte d'aquest diumenge també s'ha inaugurat una exposició de fotografies instal·lada als diferents murs del recinte, que mostren com era la presó just després de tancar-la, el 8 de juny del 2017.

Visites a l'interior de la Model, divendres i dissabtes

A banda del pati interior obert de forma permanent –amb accés des del carrer d'Entença-, a partir d'ara els ciutadans podran fer visites guiades a l'interior de la Model tots els divendres –de 15 a 18 hores- i dissabtes –de 10 a 18 hores-. La diferència d'accés de l'exposició 'La Model ens parla' és que ara no caldrà inscripció prèvia per accedir a l'antic centre penitenciari. L'únic requisit és que els grups hauran de ser d'un màxim de 30 persones. En el recorregut per la Model es pot accedir al pati de reclusos, l'espai de paqueteria, el locutori, el centre panòptic, les galeries 4 i 5 i el poliesportiu.