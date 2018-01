Un any després del crim d'Aspa, els Agents Rurals reiteren la falta de seguretat

La Reserva Natural del Mas de Melons (Segrià) va ser el lloc escollit per recordar els dos agents rurals morts fa un any: Xavier Ribes i David Iglesias. Els seus companys del cos van aprofitar l'acte per a tornar a posar en manifest que encara no s'han resolt molts dels aspectes per millorar les mesures de seguretat quan desenvolupen les seves funcions. A l'acte hi van participar unes 300 persones.

El 21 de gener del 2017, els dos agents rurals van morir quan feien un control rutinari de caça al vedat d'Aspa. Un caçador de Vacarisses, Ismael Rodríguez, els va disparar amb una escopeta i després va confessar el crim als Mossos. Actualment està en presó provisional a l'espera de judici. Després del doble crim es va establir que les patrulles destinades a fer controls de caça s'havien de fer en grups de tres i un dels agents havia de portar una arma llarga. Tot i això, no hi ha armilles antibales per a tots els efectius i no han arribat les defenses extensibles i les manilles promeses.