Detenen un segon menor per l'agressió al metro de Barcelona

Els Mossos van detenir una segona persona implicada en l'agressió d'un home el passat 10 de gener a l'estació de metro de Navas de Barcelona. El detingut, un jove menor d'edat, es va presentar el dissabte a la tarda a dependències judicials, on li va prendre declaració i ahir al matí va passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir una fractura de pelvis, un traumatisme cranioencefàlic i ferides a la cella i al cap que van requerir diversos punts de sutura. L'escena va ser enregistrada per una càmera de seguretat, on es veu l'agressor, juntament amb dues persones més, colpejant la víctima a les escales de la parada de Navas de la línia 1 del metro. La investigació continuava oberta per tal d'identificar els joves que acompanyaven l'agressor en el moment dels fets, un dels quals és el detingut d'aquest dissabte.