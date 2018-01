La Fiscalia demanarà activar l'euroordre si Puigdemont viatja avui a Dinamarca

La Fiscalia sol·licitarà que el jutge del Suprem activi l'euroordre de detenció si Carles Puigdemont viatja avui a Dinamarca. L'advocat de l'expresident, Jaume Alonso-Cuevillas, creu que hi ha un risc «bastant alt» que sigui detingut durant el seu viatge a Dinamarca. Tot i així, l'advocat també va dir ahir que la policia danesa podia rebutjar l'euroordre, ja que no es donen els «requisits exigibles» de rebel·lió. Puigdemont té la intenció de sortir de Bèlgica per anar a participar en una conferència sobre la situació política de Catalunya.

La Fiscalia General de l'Estat va anunciar ahir que demanaria al jutge Pablo Llarena que activi sw nou l'euroordre de detenció i entrega contra Carles Puigdemont. A través d'un comunicat, va informar que està «pendent de confirmació oficial via policial» dels moviments de l'expresident. La defensa de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas va dir que no veia «gaire sentit» a què Llarena aprovés ara una nova euroordre després de retirar la de l'Audiència Nacional.

En declaracions fetes ahir, l'advocat de Puigdemont va dir que l'expresident té la intenció de viatjar a Dinamarca per a assistir a un debat de la Universitat de Copenhagen sobre la situació actual de la política catalana. Tot i així, va dir que «s'ha estudiat i valorat tot». «És cert que es podria arribar a activar l'euroordre, crec que sí que arribaria perquè suposo que la tenen preparadíssima i no es planteja cap problema de jurisdicció», va afirmar Alonso-Cuevillas. No obstant això, el mateix advocat reconeixia que l'euroordre pot ser rebutjada «totalment o parcial». Tal com va explicar, el codi penal danès contempla el delicte de rebel·lió, com «gairebé tots els codis penals europeus», però que no es donen «els requisits exigibles perquè es pugui parlar de rebel·lió, i no en el codi penal belga, ni en el danès ni en l'espanyol».

La defensa de Puigdemont també va afirmar que era «insòlit» que la Fiscalia emetés aquest dissabte un comunicat dient que la immunitat parlamentària no implica «impunitat». El text va ser publicat un el dia després que Junts per Catalunya expliqués que estava estudiant quines implicacions «polítiques i jurídiques» pot tenir la immunitat dels diputats. «No havia vist mai a la vida que la Fiscalia fes una nota respecte a un cas concret de forma preventiva, la Fiscalia no és qui decideix com s'aplica el dret, és una part més en el procés» va afirmar.

L'advocat també va parlar ahir de la investidura, afirmant que mantenen oberts tots els escenaris. De la mateixa manera, va dir que també tenen contemplat que Puigdemont s'hagi de passar molts anys a Bèlgica. «Pensar ara a més d'un mes vista és excessivament difícil», va concloure.