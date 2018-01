Puigdemont apunta a Dinamarca que un referèndum a tot Espanya «podria ser una solució»

El president Carles Puigdemont ha defensat des de la Universitat de Copenhaguen la via del diàleg per buscar una solució a un "problema polític, no penal".

"Ningú ha proposat que voti tot Espanya, podria ser una solució o una proposta com a punt de partida", ha assenyalat per després retreure al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no hagi volgut parlar amb ell.

"En democràcia el dret a no discutir no existeix", ha reblat en el marc del debat sobre Catalunya que se celebra amb normalitat després que el Tribunal Suprem hagi denegat la petició de la Fiscalia per demanar a les autoritats daneses la detenció de Puigdemont.

En resposta a les preguntes dels assistents, Puigdemont ha negat que l'independentisme es vinculi amb el populisme i ha carregat contra l'estat espanyol per actuar amb "venjança".