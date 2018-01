Puigdemont aterra a l'aeroport de Copenhaguen

Carles Puigdemont ha agafat aquest dilluns a primera hora del matí un vol des de l'aeroport de Charleroi de Brussel·les amb destí a la capital de Dinamarca, on té prevista la seva participació en una xerrada sobre el procés català organitzada per la Universitat de Copenaghen.

El President destituït ha arribat a la capital danesa quan passaven cinc minuts d'un quart de nou del matí d'aquest dilluns.

En dos tuits del corresponsal de TV3 a Brussel·les, Xavi Coral, es pot veure com el president de la Generalitat destituït arribava a l'aeroport de la capital belga, passades les sis del matí, i agafava una avió acompanyat de l'empresari Jami Matamala i s'asseien a la part davantera de l'aparell. Fins al darrer moment, s'ha mantingut la incògnita de si Puigdemont sortiria de Bèlgica exposant-se al risc de ser detingut, ja que la Fiscalia espanyola va avisar que demanaria que s'emetés de nou una euroordre de detenció.

Aquest cap de setmana, la Fiscalia General de l'Estat ha informat que està "pendent de confirmació oficial via policial" dels moviments de Puigdemont. En cas que aquest surti de Bèlgica per assistir a un debat a la Universitat de Copenhaguen, el ministeri públic va assegurar que actuarà "immediatament" sol·licitant a Llarena que activi l'euroordre "per sol·licitar a l'autoritat judicial danesa la detenció de l'investigat".

De fet, el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, va afirmar aquest diumenge a RAC1 que hi ha un risc "bastant alt" que el president destituït sigui detingut durant la seva estada a Dinamarca si el jutge del Suprem activa l'euroordre, que percep que està "preparadíssima".