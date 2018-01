«Democràcia és només votar o també respectar la legalitat i la Constitució?»

La professora de la Universitat de Copenhaguen Marlene Wind es va enfrontar ahir a l'expresident català Carles Puigdemont en un debat universitari plantejant-li una pregunta simple: «Democràcia és només fer referèndums i enquestes d'opinió o també respectar la legalitat i la Constitució?». «D'on ve aquesta urgència per la independència? Al meu entendre, Catalunya és la regió més rica d'Espanya. Són només uns malcriats que estan intentant lliurar-se dels pobres?», va dir en un moment de la seva intervenció.

Wind va dir obertament al públic congregat a la Universitat que pretenia ser «provocadora» en les seves preguntes i, de fet, en diverses ocasions es va veure a Puigdemont somriure incòmode davant les seves paraules. El president va optar per respondre al seu sarcasme amb més sarcasme: «Ha dit que no és vostè experta en assumptes espanyols, estic d'acord».

La professora li va preguntar si la seva idea d'Europa és la de «200 Estats 'nets' en el sentit que tinguin una sola identitat». És més, va assegurar que a ella li preocupa aquesta visió, i que a la mateixa UE li posa «realment nerviosa» el seu projecte perquè porta a la ment mals records.

«És un camí molt perillós», va avisar, després d'opinar també que va ser «un gran error» resoldre la crisi de l'ex-Iugoslàvia dividint el país en Estats «amb una sola identitat», tot i admetent que era l'única solució possible.

En la mateixa línia, li va preguntar si «a casa a les nits» reflexiona sobre com la seva empresa pot tenir un «efecte d'inestabilitat» inspirant altres parts d'Europa. En el seu afany provocador, va afirmar a més que si Europa es convertís en una suma de 200 estats el president rus «Vladímir Putin estaria content».



Ingrés a la UE

També va avisar Puigdemont que és improbable que Espanya pugui votar a favor de l'ingrés a la UE d'una Catalunya independent i va titllar de «gairebé ofensiu» que es compari la situació de Catalunya amb la de Polònia i Hongria, recalcant que no ha vist cap document d'experts independents que qüestioni el caràcter democràtic d'Espanya. La professora va preguntar a Puigdemont si no creu que la participació en el referèndum de l'1 d'octubre, tot just un 43 per cent, «impacta en la legitimitat de la votació». I va defensar que una Catalunya dividida «aproximadament al 50 per cent» sobre la independència o una «majoria molt estreta» a favor de l'independentisme és qüestionable des del punt de vista de la defensa dels drets dels no independentistes.

Wind també va interrogar l'expresident sobre la forma en què s'ha dut a terme els seus plans independentistes i sobre si no ha «contribuït a la polarització de la societat espanyola i catalana». «Diu que vol negociar amb (Mariano) Rajoy i el Govern, però després van corrent a un referèndum», va dir. També li va assenyalar que el sistema espanyol és més descentralitzat que el d'Alemanya.