El Govern respon Torrent: «El candidat ha d'estar present»

El ministre d'Educació, Cultura i Esport i portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, va recordar que només cap una investidura en la Generalitat de Catalunya i «amb un candidat que hi estigui present» arran l'anunci del president del Parlament, Roger Torrent, de proposar Carles Puigdemont com a candidat a presidir el Govern català.

«Cal respectar el Reglament», va demanar Méndez de Vigo que espera que Torrent segueixi les instruccions dels lletrats ja que, de no ser així, el Govern central recorrerà qualsevol decisió que violi la norma bàsica del Parlament. Méndez de Vigo va recordar els «vergonyosos antecedents» que es van viure al Parlament català durant les jornades de 6 i 7 de setembre encara que creu que ara no es produirà alguna cosa similar i es respectarà el Reglament. De no ser així, el Govern espanyol «aplicarà la Llei» i es continuarà amb l'article 155 perquè n'és a dins, va asseverar, mentre ha fet una crida al fet que s'observi la Llei, i que el Parlament «no caigui en pràctiques anteriors que no condueixen enlloc».



Crítiques al president

El sotssecretari general del PP, Pablo Casado, va assegurar que el nou president del Parlament, Roger Torrent, va començar «malament» en anunciar que Carles Puigdemot és el candidat per presidir la Generalitat, ja que, segons va recalcar, no pot ser investit un «pròfug» de la Justícia i s'estaria cometent una «il·legalitat flagrant», que tindria «resposta».

A més, va avisar que si Torrent viatja a Brussel·les per veure's amb l'expresident català podria incórrer en una malversació de fons. En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció que ha presidit la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, va recordar que el propi expresident català Josep Tarradellas deia que en política es pot fer de tot «menys el ridícul». «I el senyor Puigdemont no només porta molt temps fent el ridícul, sinó que ho està internacionalitzant», va emfatitzar.

Així, va afirmar que l'expresident català torna a fer el «ridícul amb el seu periple esperpèntic», en al·lusió al seu viatge a Copenhaguen per pronunciar una conferència. En aquest punt, va mostrar el «respecte» del PP per la decisió del jutge Pablo Llanera de no reactivar l'euroordre judicial de detenció contra Puigdemont, tal com li havia sol·licitat la Fiscalia General de l'Estat. A preguntes dels periodistes, Casado va afirmar rotund que «no serà investit president de la Generalitat cap pròfug de la Justícia» perquè «no ho permet la llei» i «perquè a més seria alguna cosa fora de tota lògica».



Sense visites

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tancarà la seva visita a Copenhaguen sense reunir-se amb cap representant dels partits que formen el Govern danès, ni amb cap dels seus ministres, encara que sí es veurà amb diputats dels territoris autònoms d'illes Fèroe i Groenlàndia.