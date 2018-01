L'Audiència vol esclarir si els Mossos van fer seguiments a polítics per l'1-O

L'Audiència Nacional ha ordenat noves diligències per esclarir si, amb motiu de l'1-O, els Mossos d'Esquadra van fer seguiments a polítics. Entre d'altres, cita com a testimoni el responsable del dispositiu policial conjunt de l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos per al proper 14 de febrer.

Lamela vol saber si, entre setembre i octubre de 2017, els agents van rebre algun encàrrec en relació amb determinades persones. La jutge vol que s'indiqui el nom, el càrrec i quines es van incloure dins aquest dispositiu. També demana que se li lliuri un informe sobre l'existència «d'informació reservada» per investigar actuacions «concretes i individuals» d'alguns membres del cos.

Lamela vol esbrinar «qui va ordenar i com es va gestar l'actuació de vigilància a polítics» en relació amb la preparació del referèndum. La titular del Jutjat Central d'Instrucció 3 ha acceptat practicar noves diligències proposades pels investigats Josep Lluís Trapero, exmajor dels Mossos, i la intendent Teresa Laplana i en rebutja d'altres per considerar-les «innecessàries en aquest moment». Les seves causes són les úniques que encara estan a l'Audiència Nacional, ja que la resta del Govern, la Mesa i els Jordis estan sota la instrucció del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem.



Documentació sol·licitada

Entre la documentació sol·licitada per Lamela, demana que els Mossos remetin el Pla Operatiu –denominat dispositiu AGORA-, i l'acta de creació de la comissió TIC per a la seguretat i protecció dels membres del Govern, autoritats d'altres institucions i d'altres personalitats.

També vol un informe per saber si la comissió TIC va rebre, des de setembre i fins octubre del 2017, algun encàrrec per aplicar les mesures de seguretat a determinades persones. Lamela demana que s'indiqui el nom i el càrrec de les mateixes, quines van ser incloses en el dispositiu AGORA i quines no.

A més, sol·licita a la Fiscalia Superior de Catalunya i les provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que remetin còpia de tots els informes i escrits presentats pels Mossos d'Esquadra en compliment de les diferents instruccions dictades per la Fiscalia Superior relacionades amb l'1 d'octubre.

Lamela també demana a la Divisió d'Assumptes Interns de la Direcció General de la Policia un informe sobre l'existència «d'informació reservada» per tal d'investigar actuacions «concretes i individuals» d'alguns membres del cos dels Mossos d'Esquadra. Concretament, vol el detall de la data d'obertura de les actuacions, que s'incorporin vídeos o informació complementària i també les resolucions que s'hagin pres en aquest sentit.

Igualment la jutgessa de l'Audiència Nacional requereix a la Prefectura de la Policia a fi que aporti còpia de la instrucció 16/2013, de 5 de setembre, sobre la utilització d'armes i instruments d'ús policial, així com la instrucció 11/2014, del 30 d'abril, de modificació de l'anterior