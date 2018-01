Els partits demanen assumir que l'expresident no pot governar

Les forces polítiques van valorar ahir la decisió del president del Parlament de proposar Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. Aquestes són les opinions que discorren entre els favorables i els contraris a aquesta proposta.



podem



«Deixin aquest debat d'advocats i posin fil a l'agulla»

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va reafirmar ahir que el líder del PDeCAT, Carles Puigdemont, no pot governar Catalunya des de Brussel·les, i va exigir als independentistes que ho assumeixin ja, deixin «el debat d'advocats», i posin «el fil a l'agulla» per formar Govern i abordar els veritables problemes dels catalans.

ciutadans



«Reconsiderin la proposta;

està fugit de la justícia»

La portaveu de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar ahir que el seu grup en el Parlament demanarà que es reconsideri la proposta de votar la investidura de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) com a president de la Generalitat ja que es troba a Bèlgica «fugit de la Justícia» espanyola.

pdecat



«Demanem a Rajoy que no obstaculitzi la investidura»

El Partit Demòcrata (PDeCAT) va demanar al president espanyol, Mariano Rajoy, que «no obstaculitzi» la investidura del candidat de JxCat, Carles Puigdemont. La direcció executiva nacional del partit, reunida aquest dilluns al matí, va destacar que el president destituït és «l'únic candidat» que té garantida la majoria perquè «aquesta ha estat la voluntat de la societat catalana». En un comunicat, el PDeCAT també va apuntar que l'executiu espanyol ha «d'acceptar» la reunió que va proposar el president de Parlament, Roger Torrent, i conclou que no hi ha «cap norma» que impedeixi la investidura de Puigdemont.

erc



«També hem de constituir un Govern efectiu de seguida»

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar la «legitimitat» de Carles Puigdemont per tornar a presidir la Generalitat, i va instar JxCat a concretar com se'l pot investir. En roda de premsa a la seu del partit, va destacar que és urgent investir i formar un Govern perquè, fins que es constitueix, no es podrà posar fi a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. «Hem de treballar per investir a Puigdemont però també per constituir un Govern efectiu de seguida»; si pot ser, abans que la setmana vinent acabi el mes, ha dit, i ha insistit que és igual d'important tenir un president amb què formar un executiu.



psc



«És una equivocació que Torrent proposi Puigdemont»

La diputada electa del PSC Eva Granados va explicar que els socialistes demanaran una reconsideració de la decisió del president del Parlament, Roger Torrent. A més, Granados va apuntat que el PSC no descarta demanar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC), en cas que no se'ls tingui en compte la reconsideració. En aquesta línia Granados es va mostrar «perplexa» i va titllar «d'equivocació» que el president de la cambra hagi proposat Puigdemont