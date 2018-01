Puigdemont no descarta assistir a la sessió d'investidura

Carles Puigdemont no descarta assistir presencialment al Parlament de Catalunya per a la sessió d'investidura. Així ho ha assegurat durant una breu atenció als mitjans que ha ofert des del Parlament de Dinamarca, després de reunir-se amb un grup de diputats del país. En ser preguntat per les seves intencions i per la marxa enrere en la petició de la delegació del vot, Puigdemont s'ha limitat a explicar que "no descarta res", sense donar més detalls al respecte. En aquest sentit, ha considerat que el seu retorn a Catalunya com a president i sense ser detingut seria "el senyal més clar de restitució democràtica" a Espanya i a Catalunya. És per això que ha demanat al govern espanyol que "contribueixi a fer possible" la seva tornara però "amb seguretat i tranquil·litat". D'altra banda, ha titllat de "delirants" els arguments del jutge per rebutjar l'activació de l'euroordre, i ha demanat al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que "no especuli ni reforci les fronteres" per ell.