Torrent proposa Puigdemont i demana una reunió amb Rajoy

El president del Parlament, Roger Torrent, va proposar ahir Carles Puigdemont com a candidat a presidir la Generalitat i, alhora, va enviar una carta al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per «dialogar i analitzar la situació anòmala que viu el Parlament».

En una compareixença des de la Cambra, va explicar que n'és conscient de les dificultats d'aquesta investidura per la situació personal i judicial de Puigdemont, però va defensar que té «absoluta legitimitat» per tornar a ser president. Així, d'una banda proposa Puigdemont malgrat els advertiments de l'Estat contra aquesta opció, i per l'altra ofereix diàleg al president del Govern central per trobar una solució negociada a aquest escenari.

Torrent va recordar que en el seu primer discurs davant la Cambra, dimecres passat, ja va defensar que la situació a Catalunya ha d'afrontar-se des de la política i la negociació: «La política ha de ser el centre de tot. Per sobre de totes les coses, diàleg».

Va demanar aquesta reunió a Rajoy a través d'una carta que va signar ahir mateix, i va afegir: «Parlaré amb tots, em reuniré amb qui faci falta i, sobretot, protegiré els 135 diputats del Parlament». Torrent va defensar que la setmana passada es va reunir amb els líders de tots els grups, i que d'aquestes reunions se'n desprèn que Puigdemont és «l'únic candidat» que podria tenir els suports necessaris.

Va dir que és conscient de «la situació personal i judicial de Puigdemont i l'advertiment que pesa sobre ell», però va constatar que és el candidat amb més legitimitat per ser el càrrec.

Torrent va exposar que la seva missió és defensar tots els diputats, per la qual cosa un dels temes que transmetrà al president del Govern espanyol és que s'estan «vulnerant els drets de representació» dels vuit diputats sobiranistes encausats.

Va explicar que, a més, té previst veure's en els propers dies amb aquests vuit diputats: tres són a la presó (Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez) i cinc a Bèlgica: el mateix Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret.

«El meu deure és protegir els drets de participació política de tots els diputats», va resoldre, i va advertir que lluitarà perquè la institució estigui lliure d'ingerències i també perquè no sucumbeixi davant un escenari de paralització.



Gener com a màxim

El president del Parlament no va revelar la data per la qual fixa el ple d'investidura, encara que per llei no pot celebrar-se més enllà del dimecres 31 de gener.

Tampoc no va revelar com es pot investir Puigdemont a distància, tenint en compte que hi ha un informe dels lletrats de la Cambra que ho desaconsella.