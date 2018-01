Torrent signa la proposta de Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha signat aquest dimarts al migdia la proposta de Carles Puigdemont com a candidat per ser investit president de la Generalitat. Després de fer la ronda protocol·lària de converses amb els diferents grups amb representació a la cambra, Torrent ha constatat que Puigdemont és el candidat que compta amb més suport per aconseguir ser nomenat.