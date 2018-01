El Carnaval de Sitges consolida els canvis de recorregut dels últims anys per garantir la fluïdesa de les rues

El Carnaval de Sitges vol consolidar enguany les modificacions que s'han anat fent els darrers anys al recorregut de les rues del Carnaval per garantir la màxima fluïdesa possible. Després del canvi implantat l'any passat amb la rua d'adults per assegurar que el cap i la cua de no es trobessin i evitar així la creació d'un circuit tancat, amb sortida des del Passeig de la Ribera i arribada al Cap de la Vila, enguany s'ha decidit implantar també aquest circuit a les rues infantils, que fins ara encara conservaven el circuit original amb sortida i arribada al Cap de la Vila.

La regidora de Cultura, Rosa Tubau, recorda que igualment es manté sempre una part del recorregut pel centre del poble per "preservar l'essència i la personalitat del Carnaval". Pel que fa a les novetats, enguany s'incorpora a la programació un dinar popular amb la presència de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval, que es farà divendres dia 9 de febrer al migdia.

Sitges es tornarà a vestir de color, llum i disbauxa amb una nova edició del Carnaval, que se celebrarà del 8 al 14 de febrer, tot i que els dies de més afluència s'espera que siguin, com cada any, diumenge i dimarts, amb les principals rues infantils i d'adults del festival sitgetà.

Pels carrers de la ciutat desfilaran un total de 44 carrosses amb 2.200 participants, unes xifres estabilitzades des de fa ja algunes edicions, des de que es va decidir reduir el nombre de participants per motius de seguretat. I és que durant els dies de Carnaval s'espera que passin per la ciutat fins a 300.000 persones.

El Carnaval 2018 serà "el de la consolidació dels canvis després de l´èxit del Carnaval 2017, ha assegurat la regidora de Cultura, Rosa Tubau, que destaca la "unificació" dels recorreguts de les rues infantils i d'adults com una de les fites d'enguany a l'hora de garantir la seguretat i la fluïdesa de les rues.

Tubau també destaca que enguany s'han creat nous actes amb la idea de "reforçar la programació" durant tota la setmana. Una de les noves propostes és un dinar popular el divendres 9 de febrer al pati del Centre Cultural Miramar on es compartirà taula amb Sa Majestat Carnestoltes i la seva Cort i la Reina del Carnaval amb el seu seguici. En total l'Ajuntament destinarà al Carnaval un pressupost de 234.000 euros.

Pel que fa a altres grans xifres, es manté el dispositiu de seguretat de 1.100 efectius, entre Policia Local, Mossos d'Esquadra, Servei d´Emergències Mèdiques (SEM), Creu Roja, Bombers de la Generalitat, Bombers Voluntaris de Sitges, i Protecció Civil. El Carnaval compta també amb un servei de vigilància privada, amb més d´un centenar d'efectius, que estarà en el control dels diferents accessos del recorregut de la rua.

En relació a la mobilitat, enguany Renfe habilitarà 45.000 places addicionals en 33 trens especials, la majoria d'ells per connectar amb Barcelona a través de la línia R2.