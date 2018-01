L'entitat Agrat organitzarà un carnaval alternatiu a Tàrrega després del desacord amb l'Ajuntament

El consell extraordinari de l'entitat Agrat de Tàrrega ha decidit aquest dissabte per unanimitat organitzar un carnaval alternatiu després del desacord amb l'Ajuntament. El consistori va anunciar divendres que els retirava la subvenció i assumiria la festa en solitari en considerar que el cartell i el programa de l'associació "banalitza la figura de la dona i el cos femení". Segons Agrat, entitats i comerços targarins els han mostrat el seu suport i també esperen la resposta de les Ampes del municipi. Mentrestant, també han decidit iniciar una recollida de signatures "perquè l'Ajuntament reconsideri la seva postura i es pugui tornar a celebrar el carnestoltes com sempre".

En un comunicat, Agrat ha informat que demà dilluns explicarà els detalls del carnaval alternatiu però ja ha avançat que el format mantindrà la seva proposta inicial, "apel·lant i vinculant a tothom de la ciutat que en vulgui formar part i fer-ho de forma inclusiva".Cal recordar que l'Ajuntament de Tàrrega considera que "el llenguatge usat en el programa del Carnestoltes propicia el tractament del cos de les dones com a mers objectes sexuals i pot donar peu a males interpretacions sobre què és la llibertat sexual i l'apoderament femení".

Des del consistori targarí remarquen que "no desaproven el fet que l'eix temàtic del Carnestoltes 2018 posi el focus en el feminisme" però "el text proposat per la comissió distorsiona aquest concepte". Per la seva banda, l'entitat local Agrat, coorganitzadora en un principi de la festa, ha lamentat que el consistori "ens censura el cartell, el programa i la temàtica del Carnaval 2018 i que ens retira la subvenció a poc més de tres setmanes perquè se celebri". L'entitat explica que enguany havia escollit una temàtica "on proposàvem una nova religió més moderna, liberal i feminista sempre amb l'esperit irònic i transgressor del Carnaval" però "des de l'Ajuntament ens acusen de masclistes, d'incitar la violència de gènere i de cossificar la dona".

Des d'Agrat qualifiquen d'"indignants" aquestes acusacions i remarquen que "no hem cedit a les amenaces de canviar tot el programa i el cartell després de quatre mesos treballant en la preparació del Carnaval". Tot i que reconeixen que "sí que vam modificar alguns textos que podien generar a la confusió i vam afegir un text on explicàvem que l'Agrat està treballant per tot el contrari: lluitar en contra dels abusos que hi puguin haver en festes de la ciutat".