Dues menors creen l'alerta després de simular un segrest

Les dues noies, una d'elles menors, de Badalona que van aparèixer amb les mans lligades a Montjuïc han confessat que es van inventar el rapte, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Les mares de les dues amigues van denunciar la desaparició de les seves filles i els Mossos van iniciar amb una investigació per localitzar-les. Segons el relat inicial, les joves van ser localitzades per una parella que passejava per la muntanya de Montjuïc i traslladades a l'Hospital del Mar després de ser localitzades amb les mans lligades, però al final han explicat que van simular que van ser retingudes contra la seva voluntat. Els Mossos han donat el cas per tancat, tot i que han traslladat la informació disponible al Jutjat de Badalona.